El valor económico de los humedales impulsa el desarrollo sostenible

La economía panameña posee una fuente de riqueza silenciosa que no figura en los indicadores del Producto Interno Bruto: los humedales.Más allá de su belleza natural, estos ecosistemas constituyen activos ambientales estratégicos que sostienen la pesca artesanal, la seguridad alimentaria, el turismo ecológico y la resiliencia frente al cambio climático.El tema cobró fuerza en el reciente Café Científico organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), donde investigadores de distintas universidades expusieron los avances científicos en torno a los sitios Ramsar —humedales de importancia internacional—, mientras el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) actualizó las cifras económicas que confirman su valor tangible.Según el economista Eustorgio Jaén, de la Dirección de Política Ambiental de MiAmbiente, el valor económico de los manglares panameños oscila entre $395 y $8,158 por hectárea al año, dependiendo de su calidad ecológica.Estos cálculos combinan su uso directo (leña, corteza, pesca), uso indirecto (protección de costas, captura de carbono, hábitat de especies) y su valor de existencia como patrimonio natural.Estudios de MarViva del año 2014 corroboran estas cifras: el manglar de Montijo tiene un valor estimado de $6,741 por hectárea/año, y el de David, $6,923, lo que confirma que el capital natural costero del país genera retornos económicos similares a sectores productivos formales.En el plano legal, la Resolución JD N.º 1 de 2008 fija una tasa de $150,000 por hectárea para permisos de tala y una sanción de $300,000 por tala ilegal, reflejando el valor que el Estado asigna a estos ecosistemas.