Luis García Montero, vida de poeta

Sí, lo recuerdo, porque tiene que ver también con la llegada al bachillerato, con profesores que de pronto te hablan de literatura; con algún amigo lector al que le gusta la literatura y con el que puedes cambiar libros, y con la posibilidad de leer algún poema que ya no lo lee tu padre o tu madre, sino que se lo puedes dejar a leer a un compañero al que también le gusta la poesía. Y yo, en ese sentido, cuando empecé a estudiar en la universidad en 1976 o 1977, ya me vi involucrado con la vida literaria juvenil. Yo estaba escribiendo poemas, pero estudiando literatura para ser poeta.Hablando de García Lorca traigo a la conversación su obra ‘Gritos hacia Roma’. En el 2024 salió una edición en la que el poema es traducido, publicado a una veintena de idiomas originarios.Esto forma parte de las políticas del Instituto Cervantes y yo tuve la suerte de poder llevárselo al papa Francisco en septiembre de 2024. Le dije que García Lorca había escrito este poema para hacerlo llegar al Vaticano, y que yo se lo llevaba en su nombre. Francisco lo acogió con mucho cariño. Nos dijo: 'Divúlguenlo ustedes. Yo fui profesor de Literatura en 1965 en un colegio de Santa Fe, en Argentina, y les explicaba a mis alumnos las enseñanzas de Federico García Lorca. Yo les explicaba sobre 'El Cid Campeador' y mis alumnos se dormían por el lenguaje antiguo medieval'. Recordaba Francisco que cuando les compartió los poemas picantes de Lorca, como el romance de<i> </i>'La casada infiel', se despertaban enseguida.