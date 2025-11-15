El Estado del Istmo: la primera autonomía panameña

Frente al inminente peligro, líderes civiles y comerciantes panameños empezaron a articular la idea de mantenerse al margen del conflicto. La guerra amenazaba con paralizar el comercio, la actividad portuaria y la ruta de tránsito interoceánico, pilares económicos del istmo. En respuesta, se convocó a una junta popular en la Ciudad de Panamá el 18 de noviembre de 1840. El objetivo era claro: decidir el rumbo político del istmo frente a la crisis nacional.Reunidos en el cabildo, los representantes aprobaron la separación del istmo de la Nueva Granada por tercera vez, esta vez bajo el nombre de Estado del Istmo. La declaración fue fundamentada en dos principios: el derecho de autogobierno ante el abandono de la autoridad central y la necesidad de proteger la estabilidad económica y social de la región.Para dirigir el nuevo Estado, se designó como Jefe Supremo al coronel Tomás Herrera, un militar panameño con prestigio y experiencia administrativa. Su papel sería crucial para darle legitimidad institucional al proyecto independentista.