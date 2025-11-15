Chile busca al sucesor de Boric

Las derechas, en tanto, decidieron concurrir fragmentadas a las urnas por lo que estos comicios, de alguna manera, son vistos como las primarias del sector.Es la primera vez desde el retorno a la democracia que hay dos candidatos ultraderechistas muy competitivos.Hace unas semanas parecía claro que José Antonio Kast, de 59 años, pasaría a segunda vuelta, pero gran parte de los sondeos publicados antes de la veda muestran que el líder ultraderechista estaría perdiendo apoyos y que podría estar en riesgo su tercer intento por llegar a La Moneda.El causante es el diputado Johannes Kaiser, representante de una ultraderecha más radical en sus formas y dispuesto a dar la llamada 'batalla cultural', a quien algunas encuestas sitúan empatado con el 20 % con Kast, su antiguo aliado y quien ha buscado mostrarse más moderado.Los dos, en cualquier caso, prometen cerrar fronteras, aplicar mano dura contra la migración irregular y la delincuencia, bajar impuestos y reducir el tamaño del Estado.Les sigue la exalcaldesa Evelyn Matthei, de la derecha tradicional, que fue durante meses la favorita pero se desinfló hasta el 14 % en las encuestas.