La docencia preescolar en Panamá: un reflejo vivo de los estereotipos de género

En Panamá, como en muchos otros países de América Latina, la educación ha sido históricamente un espacio donde las mujeres han encontrado una mayor participación laboral. Sin embargo, al observar con mayor detenimiento los distintos niveles del sistema educativo, se revela una realidad desigual: la docencia preescolar se encuentra profundamente feminizada, mientras que la presencia masculina es casi invisible. Este artículo propone mirar más allá de las cifras para reflexionar sobre las raíces culturales de esta desigualdad, reconociendo en ella una manifestación clara de los estereotipos de género que siguen operando en nuestra sociedad.