La Arquidiócesis de Panamá celebrará misa y colecta por las víctimas del terremoto en Venezuela

La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) reiteró su cercanía ‘espiritual, fraterna y solidaria’ con el pueblo venezolano tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados la semana pasada, así como con las familias panameñas afectadas por los recientes incendios ocurridos en la ciudad de Panamá.

“Queremos que nuestra oración se traduzca también en gestos concretos de solidaridad. Por ello, invitamos a todas las comunidades parroquiales del país a unirse a la colecta nacional que se realizará el próximo domingo 5 de julio, durante todas las celebraciones eucarísticas, cuyos aportes serán destinados a brindar ayuda a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela”, expresó la CEP en un comunicado divulgado el pasado viernes 3 de julio.

La Arquidiócesis de Panamá celebrará este domingo 5 de julio, en la Catedral Basílica Santa María La Antigua, ubicada en el Casco Antiguo, una vigilia y una misa en solidaridad y oración por las víctimas del terremoto en Venezuela.

La vigilia de oración comenzará a las 6:00 a.m. frente a la entrada del templo y, posteriormente, a las 8:00 a.m., se celebrará la eucaristía, que será presidida por el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa. La misa será transmitida por cadena nacional.

La Arquidiócesis de Panamá también invitó a los asistentes a llevar una vela y vestir una camiseta blanca “como signo de esperanza, unidad y solidaridad” con el pueblo venezolano.

El último balance oficial, divulgado este viernes 3 de julio, elevó la cifra de fallecidos a 2.645, mientras que el número de heridos aumentó a 12.666, según informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, a través de su canal de Telegram.

Además, detalló que 15.050 personas quedaron sin vivienda, 86.117 familias han recibido asistencia humanitaria, 6.462 personas han sido rescatadas y 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo.