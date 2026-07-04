La Arquidiócesis de Panamá celebrará misa y colecta por las víctimas del terremoto en Venezuela

La <b><a href="/tag/-/meta/cep-conferencia-episcopal-de-panama">Conferencia Episcopal Panameña</a> (CEP)</b> reiteró su <b>cercanía ‘espiritual, fraterna y solidaria’ con el pueblo venezolano</b> tras los <b>terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5</b> registrados la semana pasada, así como con las <b>familias panameñas</b> afectadas por los recientes <b>incendios</b> ocurridos en la ciudad de Panamá.'Queremos que nuestra oración se traduzca también en gestos concretos de solidaridad. Por ello, invitamos a todas las <b>comunidades parroquiales</b> del país a unirse a la <b>colecta nacional</b> que se realizará el próximo <b>domingo 5 de julio</b>, durante todas las <b>celebraciones eucarísticas</b>, cuyos aportes serán destinados a brindar ayuda a nuestros hermanos y hermanas de <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>', expresó la <b>CEP</b> en un comunicado divulgado el pasado <b>viernes 3 de julio</b>.La <b>Arquidiócesis de Panamá</b> celebrará este <b>domingo 5 de julio</b>, en la <b>Catedral Basílica Santa María La Antigua</b>, ubicada en el <b>Casco Antiguo</b>, una <b>vigilia</b> y una <b>misa</b> en solidaridad y oración por las víctimas del <b>terremoto en Venezuela</b>.La vigilia de oración comenzará a las <b>6:00 a.m.</b> frente a la entrada del templo y, posteriormente, a las <b>8:00 a.m.</b>, se celebrará la eucaristía, que será presidida por el <b>arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa</b>. La misa será transmitida por <b>cadena nacional</b>.La <b>Arquidiócesis de Panamá</b> también invitó a los asistentes a llevar una vela y vestir una camiseta blanca 'como signo de esperanza, unidad y solidaridad' con el pueblo venezolano.El último balance oficial, divulgado este <b>viernes 3 de julio</b>, elevó la cifra de <b>fallecidos</b> a <b>2.645</b>, mientras que el número de <b>heridos</b> aumentó a <b>12.666</b>, según informó el <b>presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez</b>, a través de su canal de <b>Telegram</b>.Además, detalló que <b>15.050 personas</b> quedaron sin vivienda, <b>86.117 familias</b> han recibido asistencia humanitaria, <b>6.462 personas</b> han sido rescatadas y <b>885 edificios</b> resultaron afectados, de los cuales <b>189 colapsaron por completo</b>.