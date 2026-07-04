Migración impide el ingreso de dos ecuatorianos vinculados a Los Choneros

Dos ciudadanos ecuatorianos fueron inadmitidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen luego de que las autoridades migratorias detectaran presuntos vínculos con la organización criminal Los Choneros, informó este sábado 4 de julio el Servicio Nacional de Migración.

Los extranjeros llegaron a Panamá en un vuelo procedente de Manta, Ecuador, y durante los controles de seguridad realizados a su ingreso al país las autoridades determinaron que mantenían relaciones con esa estructura delictiva.

Tras las verificaciones correspondientes, el Servicio Nacional de Migración (SNM) concluyó que los viajeros no cumplían con los requisitos para ingresar al territorio panameño, debido a la información de seguridad obtenida durante el proceso de inspección.

Como resultado, las autoridades ordenaron la no admisión de ambos ciudadanos ecuatorianos, quienes serán retornados a su lugar de procedencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación migratoria vigente.

El SNM explicó que este tipo de medidas forma parte de los controles permanentes que se aplican en los principales puestos de entrada al país para fortalecer la seguridad nacional y evitar el ingreso de personas que puedan representar un riesgo para el orden público.

Además, el operativo se enmarca en las acciones de vigilancia y verificación migratoria que Panamá mantiene en el Aeropuerto Internacional de Tocumen como parte de su estrategia para combatir la delincuencia organizada transnacional y reforzar los controles fronterizos.