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Tienda del Pueblo: IMA analiza abrir una nueva sede en Santiago de Veraguas

El IMA evalúa abrir una nueva Tienda del Pueblo en Santiago de Veraguas
El IMA evalúa abrir una nueva Tienda del Pueblo en Santiago de Veraguas Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/07/2026 16:34
Nilo Murillo anunció que el IMA busca expandir las Tiendas del Pueblo en Veraguas.

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El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, anunció que la entidad evalúa la apertura de una nueva Tienda del Pueblo en Santiago de Veraguas, como parte del plan de expansión impulsado por el Gobierno.

Murillo explicó que durante un recorrido por la provincia inspeccionó varios proyectos, entre ellos las futuras tiendas ubicadas en Atalaya, Calobre y la comunidad de Calidonia, en Soná.

Esta última, indicó, se encuentra en la fase final de logística para su próxima apertura.

El funcionario agregó que, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, el IMA analiza varios locales en Santiago con el objetivo de habilitar una nueva Tienda del Pueblo y ampliar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles.

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