IMA ampliará su red de Tiendas del Pueblo con siete nuevos puntos de venta

El Gobierno Nacional anunció la expansión de las Tiendas del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con el objetivo de aumentar de 14 a 21 los puntos permanentes de venta de alimentos a bajo costo en todo el país, ampliando la cobertura de un programa que incluye donaciones de alimentos a escuelas.

Durante una visita a la Tienda del Pueblo de Frigo, en San Antonio, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informó que se gestionarán recursos para mejorar las instalaciones y optimizar la atención a los miles de usuarios que acuden semanalmente a este centro.

Orillac afirmó que el programa representa un ahorro significativo para los consumidores. Según indicó, cada cliente puede ahorrar en promedio alrededor de 160 dólares mensuales en la compra de alimentos y otros productos esenciales.

Asimismo, resaltó que cerca del 80% de los productos que se comercializan en las Tiendas del Pueblo son de origen nacional, lo que contribuye a fortalecer la producción agropecuaria y a generar mayores oportunidades para los agricultores y productores del país.

Nuevas Tiendas del Pueblo llegarán a comunidades de Coclé, Veraguas y Chiriquí

Por su parte, el director del IMA, Nilo Murillo, indicó que las nuevas Tiendas del Pueblo estarán ubicadas en puntos como Río Hato, Aguadulce, Calobre, Atalaya, Cañazas, Soná, David, San Remo y Puerto Armuelles.

Además de la venta de alimentos, el programa mantiene iniciativas de apoyo social, incluyendo la entrega de alimentos a comedores escolares y programas dirigidos a centros de atención y reinserción social.