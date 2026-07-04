Mulino coordina envío de ayuda mientras Bocas del Toro reporta una menor fallecida y 486 personas en albergues

El presidente José Raúl Mulino reveló la tarde de este sábado 4 de julio que el Gobierno coordina el envío de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por las intensas lluvias en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, donde las inundaciones y deslizamientos de tierra han dejado una menor fallecida y 486 en albergues.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario explicó que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, la asistencia comenzará a trasladarse por vía terrestre a la comarca y a Bocas del Toro.

”Estamos coordinando envío de ayuda humanitaria a área afectada en Bocas y comarca”, indicó.

El presidente explicó que la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, se desplazará a la zona para atender la emergencia, mientras que la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, coordina la logística para el envío de los insumos destinados a las comunidades afectadas.

El anuncio se produce en medio de una emergencia provocada por las fuertes lluvias que afectan principalmente a la provincia de Bocas del Toro, donde este sábado fue recuperado el cuerpo de una menor de 12 años que permanecía desaparecida tras un deslizamiento de tierra ocurrido en Finca 4, en la barriada El Bambú.

Las labores de búsqueda fueron desarrolladas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Las autoridades informaron que las precipitaciones obligaron a suspender temporalmente el operativo debido al riesgo de nuevos deslizamientos, antes de reanudarlo la mañana de este sábado.

Además de ese hecho, las lluvias han provocado inundaciones en distintos sectores del distrito de Changuinola, donde el Sinaproc mantiene activas sus operaciones de respuesta.

Según el último balance oficial, permanecen habilitados cuatro albergues que acogen a 486 personas que debieron abandonar sus viviendas a causa de las inundaciones.

El Sinaproc mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en todo el territorio nacional y ambos litorales hasta las 11:59 p.m. del lunes 6 de julio. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá prevé lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con acumulados que podrían incrementar el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia mientras continúan las operaciones de asistencia en las zonas afectadas.