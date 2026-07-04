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Nuevo puente sobre el río Rey beneficia a más de 8 mil habitantes de Munä

Nuevo puente conecta comunidades aisladas en la comarca Ngäbe-Buglé.
Nuevo puente conecta comunidades aisladas en la comarca Ngäbe-Buglé. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 04/07/2026 17:11
La estructura de 42.67 metros conecta las comunidades de Llano Ñopo y Llano Rey, facilita el traslado de 1,438 estudiantes y mejora el acceso a servicios y mercados para más de 8,000 habitantes

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Más de 8,000 habitantes del distrito de Munä, en la comarca Ngäbe-Buglé, cuentan desde este viernes con un nuevo puente vehicular sobre el río Rey, una infraestructura que mejora la comunicación entre comunidades y facilita el acceso a escuelas, centros de salud y mercados.

La estructura modular tipo Acrow, de 42.67 metros de longitud, conecta las comunidades de Llano Ñopo y Llano Rey, que durante años enfrentaron dificultades para cruzar el afluente, especialmente en la temporada lluviosa, cuando el paso quedaba interrumpido por el aumento del caudal.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la obra fue construida con personal, materiales y equipos de la institución y busca mejorar la movilidad en una zona donde residen más de 8,000 personas.

Uno de los principales beneficios será para los 1,438 estudiantes del Centro Educativo Llano Ñopo, quienes ahora podrán desplazarse con mayor seguridad hacia sus clases. La nueva infraestructura también facilitará el transporte de productos agrícolas, una de las principales actividades económicas de la región, al reducir los tiempos de traslado hacia los mercados.

Nuevo puente sobre el río Rey beneficia a más de 8 mil habitantes de Munä

El puente también mejora el acceso de las comunidades a servicios de salud, comercios y otras actividades esenciales, al ofrecer una conexión permanente entre ambos sectores.

Durante la inauguración, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, señaló que la obra forma parte de los proyectos que desarrolla la institución para fortalecer la conectividad en áreas de difícil acceso.

Residentes de la zona manifestaron que el nuevo puente representa una solución a un problema que durante años limitó la movilidad de las comunidades, sobre todo durante la estación lluviosa, cuando el río impedía el paso de estudiantes, productores y familias.

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