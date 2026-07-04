Nuevo puente sobre el río Rey beneficia a más de 8 mil habitantes de Munä

Más de 8,000 habitantes del distrito de Munä, en la comarca Ngäbe-Buglé, cuentan desde este viernes con un nuevo puente vehicular sobre el río Rey, una infraestructura que mejora la comunicación entre comunidades y facilita el acceso a escuelas, centros de salud y mercados.

La estructura modular tipo Acrow, de 42.67 metros de longitud, conecta las comunidades de Llano Ñopo y Llano Rey, que durante años enfrentaron dificultades para cruzar el afluente, especialmente en la temporada lluviosa, cuando el paso quedaba interrumpido por el aumento del caudal.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la obra fue construida con personal, materiales y equipos de la institución y busca mejorar la movilidad en una zona donde residen más de 8,000 personas.

Uno de los principales beneficios será para los 1,438 estudiantes del Centro Educativo Llano Ñopo, quienes ahora podrán desplazarse con mayor seguridad hacia sus clases. La nueva infraestructura también facilitará el transporte de productos agrícolas, una de las principales actividades económicas de la región, al reducir los tiempos de traslado hacia los mercados.