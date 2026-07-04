Nuevo puente sobre el río Rey beneficia a más de 8 mil habitantes de Munä

El puente también mejora el acceso de las comunidades a servicios de salud, comercios y otras actividades esenciales, al ofrecer una conexión permanente entre ambos sectores.Durante la inauguración, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, señaló que la obra forma parte de los proyectos que desarrolla la institución para fortalecer la conectividad en áreas de difícil acceso.Residentes de la zona manifestaron que el nuevo puente representa una solución a un problema que durante años limitó la movilidad de las comunidades, sobre todo durante la estación lluviosa, cuando el río impedía el paso de estudiantes, productores y familias.