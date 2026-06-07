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Panamá bajo lluvias este 7 de junio: Impha advierte sobre inundaciones y deslizamientos

El Impha advierte sobre crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos por lluvias persistentes.
El Impha advierte sobre crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos por lluvias persistentes. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/06/2026 09:41
El Impha advierte sobre riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos este domingo.

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Las lluvias continuarán marcando el panorama meteorológico de Panamá este domingo 7 de junio, según el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), que advirtió sobre la posibilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y caída de árboles en distintos puntos del país.

El informe señala que en la vertiente del Caribe predominarán los cielos nublados con lluvias dispersas de intensidad ligera a moderada durante gran parte del día, especialmente en las provincias y comarcas del occidente. Hacia la tarde, se prevé un aumento de la actividad lluviosa con aguaceros y tormentas eléctricas en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Guna Yala y sectores de la costa arriba de Colón.

Debido a la acumulación de lluvias, el Impha mantiene la alerta por posibles deslizamientos de tierra, crecidas repentinas de ríos e inundaciones localizadas en Bocas del Toro, Ngäbe Buglé y Colón.

En la vertiente del Pacífico, las precipitaciones más significativas se concentrarán durante la mañana sobre la región metropolitana, donde persistirán aguaceros de moderados a muy fuertes antes de disminuir gradualmente. Las autoridades advierten que estas condiciones podrían generar anegaciones, aumento en los caudales de los ríos y caída de árboles.

El organismo también prevé lluvias frecuentes en áreas de Veraguas, Herrera, Chiriquí, Darién, la comarca Ngäbe Buglé y la comarca Emberá-Wounaan, mientras que durante la tarde se esperan aguaceros fuertes en Chiriquí, Veraguas, Coclé y la península de Azuero.

Desde Panamá Oeste hasta Darién se mantendrán los nublados con lluvias intermitentes y suelos saturados, una condición que incrementa la vulnerabilidad ante posibles deslizamientos e inundaciones.

Tormentas nocturnas mantendrán elevado el riesgo de emergencias

Para horas de la noche, el pronóstico indica que persistirán las lluvias y tormentas en sectores de Coclé, Herrera, Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí, manteniendo elevado el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

En cuanto a la radiación ultravioleta (UV), el Impha prevé índices máximos entre bajos y moderados en la vertiente del Pacífico y la región occidental del Caribe, mientras que en Colón y Guna Yala se esperan niveles altos.

Ante estas condiciones meteorológicas, la entidad recomendó a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas, especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas y áreas vulnerables a deslizamientos e inundaciones.

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