Panamá bajo lluvias este 7 de junio: Impha advierte sobre inundaciones y deslizamientos

Las lluvias continuarán marcando el panorama meteorológico de Panamá este domingo 7 de junio, según el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), que advirtió sobre la posibilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y caída de árboles en distintos puntos del país.

El informe señala que en la vertiente del Caribe predominarán los cielos nublados con lluvias dispersas de intensidad ligera a moderada durante gran parte del día, especialmente en las provincias y comarcas del occidente. Hacia la tarde, se prevé un aumento de la actividad lluviosa con aguaceros y tormentas eléctricas en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Guna Yala y sectores de la costa arriba de Colón.

Debido a la acumulación de lluvias, el Impha mantiene la alerta por posibles deslizamientos de tierra, crecidas repentinas de ríos e inundaciones localizadas en Bocas del Toro, Ngäbe Buglé y Colón.

En la vertiente del Pacífico, las precipitaciones más significativas se concentrarán durante la mañana sobre la región metropolitana, donde persistirán aguaceros de moderados a muy fuertes antes de disminuir gradualmente. Las autoridades advierten que estas condiciones podrían generar anegaciones, aumento en los caudales de los ríos y caída de árboles.

El organismo también prevé lluvias frecuentes en áreas de Veraguas, Herrera, Chiriquí, Darién, la comarca Ngäbe Buglé y la comarca Emberá-Wounaan, mientras que durante la tarde se esperan aguaceros fuertes en Chiriquí, Veraguas, Coclé y la península de Azuero.

Desde Panamá Oeste hasta Darién se mantendrán los nublados con lluvias intermitentes y suelos saturados, una condición que incrementa la vulnerabilidad ante posibles deslizamientos e inundaciones.