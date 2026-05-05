Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 5 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este martes 5 de mayo de 2026 se prevén aguaceros aislados y dispersos en gran parte del país, tanto en la vertiente del Caribe como en el Pacífico, acompañados en algunos sectores por actividad eléctrica.

De acuerdo con el pronóstico oficial, en la vertiente del Caribe se esperan lluvias desde la madrugada, especialmente en la Comarca Guna Yala y la provincia de Colón, condiciones que se mantendrán de forma aislada durante la mañana. Para la tarde, aumentará la intensidad con aguaceros moderados a fuertes en Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y sectores de Colón, mientras que en la noche persistirán precipitaciones aisladas.

En la vertiente del Pacífico, las lluvias también estarán presentes desde horas de la madrugada en áreas marítimas y algunas regiones como Los Santos y el norte de Coclé. Durante la tarde se prevé el mayor desarrollo de lluvias, con aguaceros de moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en Darién, Panamá, Panamá Oeste, el sur de Veraguas, Chiriquí y zonas montañosas de la península de Azuero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13°C y 18°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se mantendrán entre 22°C y 26°C. Las máximas alcanzarán entre 28°C y 34°C en la mayor parte del territorio nacional.

El IMHPA también advirtió que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles altos a muy altos, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.