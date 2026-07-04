Lluvias seguirán hasta el 6 de julio; Bocas del Toro mantiene 486 personas en albergues

<a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) </a>recordó que el aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas permanecerá vigente en todo el territorio nacional y en ambos sectores marítimos hasta las <b>11:59 p.m. de este lunes 6 de julio</b>.La advertencia se mantiene mientras varias regiones del país continúan enfrentando los efectos del mal tiempo. En la provincia de <b>Bocas del Toro</b>, las lluvias han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra, lo que mantiene activas las operaciones de los organismos de emergencia y la habilitación de albergues para las familias afectadas.Las condiciones meteorológicas también complicaron las labores de rescate de una menor que quedó atrapada tras un deslizamiento de tierra registrado en <b>Finca 4, en la barriada El Bambú</b>. En el operativo participaron el Sinaproc y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.Según la entidad, el cuerpo de la menor fue recuperado la mañana de este sábado 4 de julio, luego de que las intensas lluvias obligaran a suspender temporalmente las labores de búsqueda por razones de seguridad.El director del Sinaproc, <b>Omar Smith</b>, confirmó a <b>La Estrella de Panamá </b>que la institución mantiene operaciones por las inundaciones registradas en el distrito de <b>Changuinola</b>.Como parte de la respuesta a la emergencia, permanecen habilitados <b>cuatro albergues</b>, donde se refugian aproximadamente <b>486 personas</b>, de acuerdo con el balance actualizado hasta las <b>3:00 a.m. de este sábado</b>.El aviso de prevención comenzó a regir a las <b>2:54 p.m. del viernes 3 de julio</b>, con base en los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que prevé lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.El Sinaproc informó que durante el período de vigilancia se esperan acumulados diarios de lluvia de entre <b>30 y 100 milímetros</b>, mientras que el total podría oscilar entre <b>90 y 300 milímetros</b>.La institución advirtió que estas condiciones incrementan el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y deslizamientos de tierra, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.Entre las recomendaciones emitidas por el Sinaproc se encuentran evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas; mantenerse alejados de árboles, postes eléctricos y estructuras inestables durante las tormentas; asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por los vientos, y comunicarse a las líneas de emergencia <b>520-4429, 911 o 6998-4809</b> en caso de ser necesario.Mientras el aviso permanezca vigente, las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y el impacto de las lluvias en las distintas regiones del país.