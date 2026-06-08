Tormenta tropical Cristina se forma en el Pacífico y activa alertas en Centroamérica

La formación de la tormenta tropical Cristina en el océano Pacífico ha puesto en alerta a varios países de Centroamérica y mantiene bajo vigilancia a las autoridades panameñas ante el aumento previsto de lluvias y tormentas eléctricas en el territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN), Cristina se convirtió este lunes 8 de junio en el tercer sistema tropical de la temporada de huracanes del Pacífico.

El fenómeno se ubicaba a unos 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua, y a 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala.

El sistema se desplaza lentamente hacia el norte a una velocidad aproximada de siete kilómetros por hora y se prevé que mantenga la categoría de tormenta tropical hasta el 11 o 12 de junio.

Aunque la trayectoria proyectada no representa una amenaza directa para Panamá, las autoridades meteorológicas advierten que su circulación favorecerá el ingreso de humedad sobre la región centroamericana, generando lluvias de variada intensidad en varios países.

Ante este escenario en Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas vigente hasta las 11:59 p.m. del 10 de junio.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el país permanecerá bajo la influencia de diversos sistemas atmosféricos que producirán lluvias intermitentes, aguaceros y actividad eléctrica en diferentes regiones del territorio nacional.

El organismo indicó que, además de la onda tropical número 10 y otros sistemas meteorológicos activos en la región, también podrían registrarse efectos indirectos asociados a la depresión tropical 3-E y a la tormenta tropical Cristina.

Los pronósticos estiman acumulados diarios de lluvia entre 15 y 70 milímetros, mientras que en períodos de hasta tres días podrían alcanzar entre 45 y 210 milímetros.

Estas condiciones aumentan el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y caída de árboles, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre todas las provincias, comarcas y ambos sectores marítimos del país.

Como medida preventiva, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se mantiene en monitoreo permanente y Sinaproc recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos o calles inundadas, identificar rutas de evacuación y reportar cualquier emergencia a los números habilitados por las autoridades.

La situación también ha llevado a otros países de la región a reforzar sus mecanismos de prevención.

En El Salvador, Protección Civil declaró alerta naranja a nivel nacional debido a la influencia directa del sistema. Las autoridades suspendieron actividades de navegación marítima, pesca artesanal, pesca deportiva y operaciones aéreas en algunas zonas, ante el riesgo de fuertes vientos, tormentas eléctricas e inundaciones repentinas.

Honduras, por su parte, activó una alerta verde durante 72 horas en nueve departamentos del país debido a las lluvias y tormentas previstas para los próximos días.

En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) elevó este lunes la alerta institucional a nivel naranja y advirtió sobre posibles inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Las autoridades guatemaltecas prevén que los mayores efectos de Cristina se registren entre miércoles y jueves.

Mientras tanto, Nicaragua mantiene un monitoreo constante debido a la cercanía del sistema a sus costas del Pacífico, donde se esperan precipitaciones significativas durante los próximos días.

La temporada de huracanes en el Pacífico oriental inició oficialmente el pasado 15 de mayo y los pronósticos contemplan entre 18 y 21 sistemas tropicales durante este año, incluyendo tormentas tropicales y huracanes de distintas categorías.

Por el momento, las autoridades panameñas reiteran que Cristina no representa una amenaza directa para el país, aunque sus efectos indirectos podrían contribuir al incremento de lluvias sobre el istmo durante esta semana.