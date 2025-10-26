Huracán Melissa: Panamá activa Alerta Amarilla para cuatro provincias y la comarca Ngäbe Buglé

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> elevó este domingo a <b>Alerta Amarilla</b> varios distritos del país, ante la persistencia de lluvias significativas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales en diversos ríos, debido al huracán Melissa. La medida rige desde las <b>5:00 p.m. del 26 de octubre</b> y busca reforzar la preparación de las autoridades y comunidades ante posibles emergencias.De acuerdo con el informe oficial, la <b>Alerta Amarilla</b>, que implica un <b>aviso de preparación</b>, se mantiene para los distritos de <b>Tierras Altas, Renacimiento y Barú</b> en Chiriquí; <b>Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato</b> en Veraguas; <b>Ñurum</b> en la comarca Ngäbe Buglé; <b>Tonosí</b> en Los Santos; y <b>Las Minas</b> en Herrera.El Sinaproc advirtió que en estas zonas existe <b>alta probabilidad de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra</b>, por lo que <b>se activaron los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales</b> para coordinar acciones de monitoreo y respuesta.<i>'Instamos a la población a mantenerse en alerta, preparada y a seguir las indicaciones de las autoridades locales'</i>, indicó la institución.