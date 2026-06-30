Instituto de Meteorología emite aviso de vigilancia por lluvias hasta el 3 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió este martes 30 de junio un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas para todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos, debido al incremento de la humedad y la influencia de varios sistemas atmosféricos.

El aviso estará vigente desde las 2:40 p.m. del 30 de junio hasta las 11:59 p.m. del 3 de julio de 2026.

De acuerdo con el Imhpa, el período conocido como el Veranillo de San Juan finaliza este 30 de junio. A partir del 1 de julio se espera un incremento del contenido de humedad y cambios en el flujo del viento.

La institución explicó que estas condiciones favorecerán la ocurrencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

Entre los sistemas que influirán en las condiciones del tiempo se encuentra la onda tropical No. 19, cuya incursión se prevé entre el 1 y el 2 de julio, además de bajas presiones y ejes de vaguada.

El Imhpa pronostica lluvias diarias con acumulados de entre 25 y 85 milímetros, mientras que en un período de 72 horas podrían registrarse acumulados estimados de entre 75 y 255 milímetros en distintos sectores del país.

La entidad alertó sobre la posibilidad de un incremento en los niveles de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas y rurales.

Ante estas condiciones, el Imhpa recomendó a la población adoptar medidas de prevención y seguir las indicaciones emitidas por los organismos del Sistema Nacional de Protección Civil y las demás autoridades competentes durante la vigencia del aviso.