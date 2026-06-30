Alemania ve en Panamá un socio estratégico para la inversión y el comercio

Panamá continúa sumando aliados y fortaleciendo su acercamiento con Europa. En el marco de la Cumbre del Mercosur, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostuvieron una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en la que ambos países reafirmaron su interés de ampliar la cooperación económica y comercial.

Durante el encuentro, las delegaciones revisaron oportunidades para fortalecer la relación bilateral en áreas como comercio, inversión, educación, innovación y desarrollo económico, con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo basada en intereses comunes.

Uno de los principales mensajes surgidos de la reunión fue el reconocimiento de Alemania a las reformas económicas impulsadas por Panamá en los últimos años.

De acuerdo con la Cancillería panameña, Wadephul destacó las transformaciones orientadas a fortalecer la competitividad del país y afirmó que las medidas implementadas por la administración del presidente José Raúl Mulino proyectan a Panamá como un destino cada vez más atractivo para la inversión extranjera, el comercio y la creación de alianzas estratégicas con Europa.

Ese respaldo cobra especial relevancia en momentos en que Panamá busca consolidar su posición como centro logístico y financiero de la región, mientras desarrolla una intensa agenda diplomática para mejorar su imagen ante la Unión Europea.

La Estrella de Panamá conoció que Alemania respaldaría las gestiones de Panamá para ser excluido de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, una clasificación que limita la competitividad del país y afecta la llegada de nuevas inversiones.

Las autoridades panameñas sostiene que el país ya ha realizado las reformas necesarias para cumplir con las exigencias de los organismos internacionales y consideran que permanecer en esa lista no refleja la realidad del sistema financiero nacional.

Panamá ya obtuvo un importante reconocimiento en junio de 2025, cuando fue excluido de la lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en la Comisión Europea, tras completar satisfactoriamente el plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ahora, el objetivo del Gobierno es lograr también la salida de la lista fiscal europea, un paso que considera fundamental para mejorar la percepción del país, facilitar el comercio internacional y atraer nuevas inversiones.

Más allá del respaldo a esta aspiración, la reunión celebrada en Asunción permitió reafirmar el interés compartido de Panamá y Alemania por profundizar una relación bilateral con visión de largo plazo, impulsando iniciativas enfocadas en el crecimiento económico, la innovación y el intercambio de conocimientos.

Para Panamá, el acercamiento con Alemania representa una oportunidad para fortalecer su presencia como socio estratégico de Europa en América Latina y ampliar las posibilidades de cooperación con una de las economías más importantes del mundo.