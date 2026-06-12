Panamá presiona en el Parlamento de Suecia para salir de la lista fiscal de la UE

En el marco de su visita oficial a Suecia, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió con altas autoridades del Parlamento de ese país con el fin de sumar aliados estratégicos en el continente europeo.

“El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez se reunió con autoridades del Parlamento de Suecia para fortalecer el respaldo a la salida de Panamá de la lista de la UE”, posteó la entidad en un mensaje de la red social X.

Al respecto, la Cancillería panameña afirmó que la agenda de Martínez-Acha Vásquez en Estocolmo está enfocada en lograr el apoyo del Reino de Suecia para “excluir a Panamá de la lista de la Unión Europea sobre jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal”, así como en promover al país como un destino seguro para las inversiones del norte de Europa.

Reformas y seguridad jurídica

En su misión, el jefe de la diplomacia panameña fue recibido en la sede legislativa por su presidente, Andreas Norlén. Durante este encuentro, el canciller expuso los avances de Panamá en materia de transparencia fiscal y explicó las reformas que el gobierno ejecuta para limpiar la imagen internacional del país.

Posteriormente, el ministro se reunió con los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento sueco, comisión encargada de dictar la política exterior de la nación nórdica. Ante ellos, la delegación istmeña reiteró la determinación de Panamá de ser un socio estratégico, transparente y con total seguridad jurídica para Suecia en América Latina.

Como parte de las actividades oficiales, las autoridades panameñas colocaron una ofrenda floral en la tumba del exprimer ministro sueco, Olof Palme, en reconocimiento a su respaldo en la década de 1970 a los tratados que permitieron la reversión del Canal a manos panameñas.

Consultas políticas y agenda verde

La jornada en Estocolmo también incluyó una reunión bilateral entre Martínez-Acha Vásquez y su homóloga sueca, María Malmer Stenergard, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del país europeo.

Durante la cita, ambos cancilleres firmaron un Memorando de Entendimiento para el establecimiento de consultas políticas. Este acuerdo crea un canal formal de diálogo para coordinar posiciones en temas bilaterales e internacionales de interés común, estrechando la cooperación entre ambas naciones.

Previamente, el jefe de la diplomacia panameña visitó el Stockholm Green Innovation District para reunirse con su director ejecutivo, Östen Ekengren. El encuentro permitió intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación en sostenibilidad, innovación y desarrollo urbano.

“En Suecia, Panamá y el Stockholm Green Innovation District firmaron una carta de intención para impulsar el desarrollo urbano, la innovación y las tecnologías digitales. La iniciativa contempla proyectos piloto con la participación de gobiernos locales, empresas y científicos”, detalló la Cancillería panameña en otro mensaje de X.