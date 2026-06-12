Panamá: con riesgos de menor crecimiento por El Niño y tensiones en Medio Oriente

Los analistas económicos de Grupo Cibest mencionaron que el país se adentra en estos nuevos retos con una tasa de desempleo particularmente elevada. El año pasado, recordaron, la tasa de desempleo se elevóhasta 10,4% según cifras oficiales, lo cual deja en evidencia hastacierto punto la vulnerabilidad del mercado laboral ante jornadas deprotesta como las que desencadenaron el cierre de la mina de cobreen 2023, o como las que distorsionaron la producción agrícoladurante la primera parte del año pasado. Más específicamente, durante el 2025 se añadieron cerca de 17.922 personas a la desocupación,situación que se ha convertido en uno de los principales problemasdentro del país, según el 37% de las personas sondeadas en la Encuesta de Opinión Pública de Gallup.<i><b>'En este sentido, esperamos que la corrección de la tasa de desempleohacia el corto y mediano plazo sea gradual. La reducción desde un 9,7% pronosticado para este año, hasta el 8,4% que se alcanzaría al final del horizonte de proyección estaría relacionada con la paulatina absorción de personas en búsqueda de trabajo por cuenta del sector empleador', </b></i>se lee en el documento. Se añade que <i><b>'particularmente, las actividades intensivas en mano deobra, como la construcción en auge actualmente, jugarían un papelclave en la creación de nuevos puestos de trabajo dentro del país'. </b></i>