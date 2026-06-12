Panamá: con riesgos de menor crecimiento por El Niño y tensiones en Medio Oriente

Para 2026 se espera que Panamá viv una desaceleración a 3,8% en su crecimiento económico, a raíz de las distorsiones internacionales, como la guerra del Medio Oriente, y el impacto de un posible fenómeno de El Niño. A esta conclusión llegó el Grupo Cibest, a través de su informe de proyecciones económicas que hizo para Panamáy otros países como El Salvador, Guatemala y Panamá, en las que planteó sus perspectivas de crecimiento, inflación y principales variables macroeconómicas de estos países, así como los factores externos e internos que están marcando el desempeño de la región. En el caso de Panamá, el documento explica que si bien es cierto que las disrupciones en el tránsito por el Estrecho de Ormuz podrían impulsar los tránsitospor el Canal, especialmente en la medida en que los países sustituyen proveedores de Medio Oriente, una sequía provocada por El Niño limitaría la capacidad del Canal para permitir el paso deembarcaciones de alto calado. Por otro lado, detalla que la capacidad de gasto de los hogares se vería perjudicada por los elevados precios de bienes básicos difíciles de reemplazar, como los combustibles y ciertosalimentos, a raíz del aumento del precio del combustible, relacionado a la guerra. Las advertencias de un menor crecimiento se dan cuando a lo largo del 2025, la economía panameña dio señales mixtas,con una actividad que se deterioró entre el segundo y tercertrimestres, pero que se recuperó hasta crecer 4,8% en el último cuarto. Con esto, el país cerró el 2025 creciendo 4,4%, considerablemente porencima del 2,7% observado en 2024, un año marcado por las restricciones a tránsitos por el Canal de Panamá y los efectos sobre el cierre de la mina de cobre.

Retos

Los analistas económicos de Grupo Cibest mencionaron que el país se adentra en estos nuevos retos con una tasa de desempleo particularmente elevada. El año pasado, recordaron, la tasa de desempleo se elevóhasta 10,4% según cifras oficiales, lo cual deja en evidencia hastacierto punto la vulnerabilidad del mercado laboral ante jornadas deprotesta como las que desencadenaron el cierre de la mina de cobreen 2023, o como las que distorsionaron la producción agrícoladurante la primera parte del año pasado. Más específicamente, durante el 2025 se añadieron cerca de 17.922 personas a la desocupación,situación que se ha convertido en uno de los principales problemasdentro del país, según el 37% de las personas sondeadas en la Encuesta de Opinión Pública de Gallup. “En este sentido, esperamos que la corrección de la tasa de desempleohacia el corto y mediano plazo sea gradual. La reducción desde un 9,7% pronosticado para este año, hasta el 8,4% que se alcanzaría al final del horizonte de proyección estaría relacionada con la paulatina absorción de personas en búsqueda de trabajo por cuenta del sector empleador”, se lee en el documento. Se añade que “particularmente, las actividades intensivas en mano deobra, como la construcción en auge actualmente, jugarían un papelclave en la creación de nuevos puestos de trabajo dentro del país”.

Tasas de interés y exportaciones

Los analistas económicos de Grupo Cibest esperan que la inflación se acelere este año hasta 2,5%,para luego converger a un nivel de largo plazo de 2,0%. Explican que el repunte para el 2026 se daría pese al congelamiento recienteen las tarifas del transporte público, y de la electricidad y gas licuado de petróleo para ciertos consumos. Además, una consideración no menor, es que la inflación aumentaría en el 2026 hasta niveles no vistos desde 2022 con el último choque alcista en los precios del petróleo. Los economistas también plantearon que la variación de las exportaciones para este 2026 estaría dominada por un efecto base, tal que estas caerían un 21,9%. A pesar de esto, recalcan que la cifra contempla crecimientos favorables en los envíos de otros productos, toda vez que la producción de banano se siga recuperando durante el horizonte de pronóstico.

Escenario fiscal