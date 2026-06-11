Corea del Sur busca apoyar a Panamá en la solución del vertedero de Cerro Patacón

Además del tema ambiental, el embajador destacó otros aspectos de la relación bilateral.Han mencionó que Panamá se ha convertido en un punto estratégico para las empresas coreanas en América Latina, gracias a su posición geográfica, su conectividad y su ambiente favorable para la inversión extranjera. 'Las empresas coreanas optan por usar a Panamá como sede regional en América Latina, invierten mucho y lo utilizan como punto de entrada al mercado', afirmó.El embajador resaltó que Panamá ofrece ventajas logísticas y de comunicación, ya que es uno de los países de la región donde el inglés se maneja con relativa facilidad y donde los inversionistas extranjeros encuentran un entorno amigable. Estas condiciones, dijo, han permitido que compañías coreanas establezcan operaciones en el país y lo utilicen como plataforma para expandirse hacia otros mercados latinoamericanos.