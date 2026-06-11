Corea del Sur busca apoyar a Panamá en la solución del vertedero de Cerro Patacón

El embajador de Corea del Sur en Panamá, Byoung-jin Han, destacó el interés de su país en colaborar con soluciones al grave problema ambiental que representa el vertedero de Cerro Patacón, ubicado en la provincia de Panamá. Durante una entrevista con este medio, el diplomático explicó que su país atravesó dificultades similares en su proceso de desarrollo, pero logró superarlas gracias a la experiencia y tecnología acumulada en el manejo de rellenos sanitarios. “Corea cuenta con la empresa pública Sudokwon Landfill Corporation (SLC), única en el mundo especializada en este tema, y tenemos la voluntad de compartir nuestra experiencia y tecnología con la parte panameña”, afirmó. Han señaló que ya se han realizado estudios de factibilidad y prefactibilidad relacionados con Cerro Patacón, y que actualmente se mantienen conversaciones con las autoridades panameñas para definir cómo avanzar en una cooperación más amplia. “Estamos hablando de cómo Corea puede contribuir con su experiencia en este tema, pero los detalles aún están por confirmarse”, puntualizó. El embajador subrayó que este tipo de apoyo no solo busca resolver un problema ambiental urgente, sino también fortalecer las relaciones bilaterales entre Corea y Panamá. “Apoyar las actividades del sector privado y compartir conocimientos ayuda a profundizar nuestras relaciones y a generar beneficios concretos para la sociedad panameña”, expresó.

Antecedentes

El interés de Corea del Sur en el tema de Cerro Patacón no sería la única opción para Panamá, ya que también ha estado explorando colaboraciones con Japón en materia de diagnósticos técnicos y posibles acuerdos de transferencia tecnológica, según adelantó el propio administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, al medio digital Destino Panamá. El acuerdo, dijo Moreno, sería de gobierno a gobierno y ya existe una mesa interinstitucional para revisar ambas posibilidades, ya sea con Corea del Sur o Japón. El vertedero de Cerro Patacón sigue siendo un foco de contaminación y riesgo sanitario para las comunidades cercanas y se mantiene en la agenda ambiental en Panamá. Desde hace años, los incendios recurrentes, la quema ilegal de basura y la acumulación excesiva de desechos evidencian la fragilidad del sistema de gestión de residuos sólidos en el país. El sitio, que recibe cerca del 40% de los residuos nacionales, es catalogado como una “bomba de tiempo” ambiental. La situación afecta directamente a sectores como Villa Cárdenas y Kuna Nega, donde la población enfrenta problemas respiratorios y deterioro en la calidad del aire. Además, hay múltiples vertederos clandestinos alrededor del relleno, que agravan la crisis.

Hub regional

Además del tema ambiental, el embajador destacó otros aspectos de la relación bilateral. Han mencionó que Panamá se ha convertido en un punto estratégico para las empresas coreanas en América Latina, gracias a su posición geográfica, su conectividad y su ambiente favorable para la inversión extranjera. “Las empresas coreanas optan por usar a Panamá como sede regional en América Latina, invierten mucho y lo utilizan como punto de entrada al mercado”, afirmó. El embajador resaltó que Panamá ofrece ventajas logísticas y de comunicación, ya que es uno de los países de la región donde el inglés se maneja con relativa facilidad y donde los inversionistas extranjeros encuentran un entorno amigable. Estas condiciones, dijo, han permitido que compañías coreanas establezcan operaciones en el país y lo utilicen como plataforma para expandirse hacia otros mercados latinoamericanos.

Comercio y cooperación marítima

Otro aspecto relevante de la relación bilateral es el comercio y la cooperación marítima. Corea es actualmente el cuarto usuario del Canal de Panamá, con más de 600 buques registrados bajo bandera panameña. Según el embajador, Corea fue el noveno país en adherirse al protocolo de neutralidad del Canal, lo que refleja la importancia de esta vía interoceánica para la nación asiática. En cuanto al intercambio comercial, Han indicó que el volumen entre ambos países alcanza los $400 millones, cifra que supera los $1,000 millones si se incluyen servicios y operaciones vinculadas a Colón y al sector marítimo. “Aunque estas cifras pueden variar debido a factores indirectos, muestran la relevancia de Panamá como socio estratégico para Corea en la región”, destacó el embajador.

Interés en proyectos

El embajador también mencionó que su país está revisando diversos proyectos de infraestructura en Panamá, incluyendo el ferrocarril de David. Aunque los detalles aún no han sido divulgados oficialmente, las empresas coreanas se están preparando para participar en futuras licitaciones. “Estamos revisando las posibilidades, pero los detalles de este proyecto todavía no se han divulgado tanto”, explicó.