Carlos Rivera Watson, nuevo subdirector ejecutivo del Idaan

El Gobierno oficializó el nombramiento del ingeniero Carlos Manuel Rivera Watson como el nuevo subdirector ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), según consta en la Gaceta Oficial publicada este martes.

La designación se formalizó a través del Decreto Ejecutivo No. 24 del 17 de junio de 2026, el cual lleva la firma del presidente de la República, José Raúl Mulino.

El documento detalla que Rivera Watson asumirá las funciones del cargo en esta entidad autónoma del Estado de manera concurrente con el periodo presidencial vigente.

Este nuevo nombramiento se produce tras la renuncia de Luis Alberto Santanach Bernal, quien había sido designado en dicha posición el pasado 2 de septiembre de 2024.

De acuerdo con las consideraciones del decreto, el proceso de selección se inició luego de que la Junta Directiva del Idaan preseleccionara la terna correspondiente mediante la Resolución No. 078-2026 del 10 de junio de 2026, remitiendo formalmente la documentación al despacho del mandatario al día siguiente para su respectiva consideración.

El documento oficial también especifica la estructura salarial asignada a la posición (Código de Cargo 11060, Posición 2342), detallando un salario mensual de $4,762.00 y gastos de representación fijados en $1,500.00.