Jorge González es elegido jefe de bancada de la coalición Vamos

El diputado Jorge González será el próximo jefe de bancada de la coalición Vamos para el próximo período legislativo, mientras que Miguel Ángel Campos será subjefe de la bancada.

Ambos fueron escogidos este martes 30 de junio luego de una elección interna hecha por los diputados en la sede de su bancada.

Los miembros de la bancada permanecen reunidos en estos momentos decidiendo ahora que candidato respaldarán para la Junta Directiva del Legislativo, que será escogida este miércoels 1 de julio por el pleno de la Asamblea.