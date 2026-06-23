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Política

Sin consenso: Vamos y Bancada Mixta siguen definiendo su futuro rumbo a elección de la Asamblea

El diputado de la coalición Vamos, Eduardo Gaitán
El diputado de la coalición Vamos, Eduardo Gaitán Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/06/2026 13:28
La próxima elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional de Panamá será el 1 de julio de 2026, y es clave porque define quién tendrá el control político del Legislativo durante el nuevo período anual

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De cara a la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio, distintos diputados reconocen que las negociaciones aún se encuentran en desarrollo y que no existe un consenso definido.

El diputado de la coalición Vamos, Eduardo Gaitán, señaló que todavía no hay un candidato sólido y que las conversaciones entre las bancadas serán determinantes en los días previos a la votación.

“No hemos todavía llegado a un consenso. Yo creo que debemos juntarnos entre todas las bancadas. Vernos las caras es muy importante porque no hay un candidato sólido”, comentó Gaitán.

Añadió que “la propia coalición Vamos no descarta el ir con candidato propio, pero tampoco hemos visto el movimiento de otras bancadas. Estas conversaciones culminan dos días antes del 1 de julio. Entonces, creo que todavía es un poco temprano para decir o descartar algún ganador”.

El diputado del Partido Molinera, integrante de la Bancada Mixta, Isaac Mosquera, destacó que las negociaciones continúan y que la definición sobre quién presidirá la Asamblea suele darse en los últimos días.

“Estamos en conversaciones. Recuerden que lo poco que conozco de la Asamblea, ya que es mi segundo periodo legislativo, en los últimos días se podrá saber quién será el presidente. Recuerden que la Asamblea es netamente política y así se manejan las cartas. La bancada mixta se mantiene unida y eso es lo más importante”, expresó.

La próxima elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional de Panamá será el 1 de julio de 2026, y es clave porque define quién tendrá el control político del Legislativo durante el nuevo período anual.

Esta votación es decisiva ya que ninguna bancada cuenta por sí sola con los 36 votos necesarios, lo que obliga a negociaciones y alianzas entre partidos y grupos independientes

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