Sin consenso: Vamos y Bancada Mixta siguen definiendo su futuro rumbo a elección de la Asamblea

De cara a la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio, distintos diputados reconocen que las negociaciones aún se encuentran en desarrollo y que no existe un consenso definido.

El diputado de la coalición Vamos, Eduardo Gaitán, señaló que todavía no hay un candidato sólido y que las conversaciones entre las bancadas serán determinantes en los días previos a la votación.

“No hemos todavía llegado a un consenso. Yo creo que debemos juntarnos entre todas las bancadas. Vernos las caras es muy importante porque no hay un candidato sólido”, comentó Gaitán.

Añadió que “la propia coalición Vamos no descarta el ir con candidato propio, pero tampoco hemos visto el movimiento de otras bancadas. Estas conversaciones culminan dos días antes del 1 de julio. Entonces, creo que todavía es un poco temprano para decir o descartar algún ganador”.