Sin consenso: Vamos y Bancada Mixta siguen definiendo su futuro rumbo a elección de la Asamblea

El diputado del Partido Molinera, integrante de la Bancada Mixta, Isaac Mosquera, destacó que las negociaciones continúan y que la definición sobre quién presidirá la Asamblea suele darse en los últimos días.<i><b>'Estamos en conversaciones. Recuerden que lo poco que conozco de la Asamblea, ya que es mi segundo periodo legislativo, en los últimos días se podrá saber quién será el presidente. Recuerden que la Asamblea es netamente política y así se manejan las cartas. La bancada mixta se mantiene unida y eso es lo más importante'</b></i>, expresó.La próxima elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional de Panamá será el 1 de julio de 2026, y es clave porque define quién tendrá el control político del Legislativo durante el nuevo período anual. Esta votación es decisiva ya que ninguna bancada cuenta por sí sola con los 36 votos necesarios, lo que obliga a negociaciones y alianzas entre partidos y grupos independientes