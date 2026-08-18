Órgano Judicial solicita $47 millones adicionales para 2027, pero es rechazado por el MEF

El Órgano Judicial solicitó 47 millones de dólares adicionales para su presupuesto del 2027, sin embargo, la solicitud fue rechazado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así lo comunicó este martes 18 de agosto la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola.

“Solicitamos 47 millones adicionales a nuestro presupuesto del año anterior. No nos fue concedido y por lo tanto nosotros interpusimos una reconsideración que está pendiente de resolución”, detalló la presidenta de la CSJ durante un conversatorio con medios de comunicación. “Si no tenemos el presupuesto, no podemos ejecutar las grandes transformaciones de la justicia, porque eso requiere recursos económicos más allá de la buena voluntad que tenemos todos de hacer que las cosas funcionen, necesitamos los recursos materiales y económicos que nos permitan poderlo materializar”, concluyó.

Este lunes iniciaron las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, dónde las distintas instituciones y entidades estatales deben presentarse para rendir cuentas de su ejecución presupuestaria del último año y solicitar los recursos para el 2027.

Al Órgano Judicial aún no le ha llegado el turno de presentarse a la comisión, pero la magistrada presidenta se encuentra optimista de poder presentar sus argumentos y lograr obtener los fondos necesarios.

“Yo soy una persona que cree en las oportunidades, que cree en el diálogo, que cree en que vamos a lograr que se haga el ajuste del presupuesto,” afirmó Chen Stanziola. “Entendemos, nosotros no somos intransigentes, entendemos que hay una situación a nivel mundial económicamente y que obviamente el Estado panameño también se ve impactado. Pero creo que las necesidades de la justicia son importantes, son vitales y en la medida en que lo entendamos y apoyemos al Órgano Judicial para que tenga los recursos y pueda ejercer las funciones esas que la ciudadanía nos exige, en esa misma medida entonces nosotros podemos responder,” puntualizó.

El proyecto de ley presentado por el MEF a la Asamblea Nacional recomienda 352.2 millones de dólares para el Órgano Judicial en 2027.