María Cristina Chen Stanziola, nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Esta rotación busca garantizar que el liderazgo del Órgano Judicial se renueve periódicamente, evitando la perpetuación en el cargo y permitiendo nuevas visiones administrativas.

De acuerdo con el artículo No. 74 del Código Judicial, la Corte Suprema debe elegir a su presidente y vicepresidente cada dos años, específicamente en el mes de enero.

La elección se realizó mediante votación mayoritaria durante una sesión que comenzó a las 3:30 p.m., con lo cual Chen Stanziola asumirá el cargo en reemplazo de la magistrada María Eugenia López, quien presidió la Corte durante dos períodos consecutivos.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó a la magistrada María Cristina Chen Stanziola como presidenta del máximo tribunal para el próximo bienio.

“La Corte no es un espacio para improvisar”

María Cristina Chen Stanziola asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia con un discurso centrado en la reforma profunda del sistema judicial, la recuperación de la confianza ciudadana y la modernización de los procesos, banderas que ya había expuesto en entrevistas concedidas a La Estrella de Panamá antes de su llegada al máximo tribunal.

La magistrada, electa por el Pleno de la Corte para el período de los próximos dos años, cuenta con una trayectoria académica y profesional que combina más de dos décadas de ejercicio en el derecho privado, principalmente en las áreas civil y mercantil, con una amplia experiencia docente y de análisis jurídico en foros nacionales e internacionales.

Graduada en 1996 como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, Chen Stanziola obtuvo el primer puesto de honor de su promoción y el máximo índice académico. Posteriormente cursó maestrías en Derecho Procesal y Derecho Mercantil, además de posgrados en Docencia Superior y Mediación. En 2013 alcanzó el grado de doctora en Derecho por la Universidad Santa María la Antigua, con la distinción Summa Cum Laude, y realizó estudios doctorales en la Universidad de Salamanca, en España.

En una entrevista concedida a La Estrella de Panamá, Chen Stanziola sostuvo que la excelencia académica no debe entenderse como un privilegio. “Llegar a la excelencia académica no es un privilegio de ricos, sino de todo el que se esfuerza y que Dios le da su recompensa”, afirmó, al reflexionar sobre su formación y su vocación docente.

Antes de asumir funciones judiciales, la ahora presidenta de la Corte ejerció el derecho privado durante más de 20 años, experiencia que, según explicó a este diario, le permitió identificar de primera mano las deficiencias del sistema. “El estado de la justicia requiere una atención urgente. Hay una necesidad de reforma muy grande tanto en el ámbito civil, como en el constitucional y en lo contencioso administrativo”, señaló.

Chen Stanziola ha insistido en que el Órgano Judicial enfrenta una crisis de credibilidad que solo puede revertirse con fallos coherentes, conducta ética y preparación técnica. “Uno no puede llegar a la Corte a aprender derecho. No se puede improvisar. A la Corte debe llegar quien esté preparado”, expresó en conversación con La Estrella de Panamá.

Entre los principales retos que ha identificado se encuentran la mora judicial, la necesidad de actualizar el Código Civil —con más de un siglo de vigencia— y el Código Judicial, así como la simplificación de los procesos. En ese sentido, defendió la oralidad en materia civil y la digitalización de los expedientes como herramientas indispensables para agilizar la administración de justicia. “Desde hace años venimos hablando de la digitalización de los procesos, pero lamentablemente no es una realidad en todo el país”, advirtió.

Para la magistrada, la confianza ciudadana es un eje central. “Si el usuario no confía en la administración de justicia, las instituciones se resquebrajan y pierden legitimidad”, dijo, subrayando que la Corte “habla a través de sus fallos” y que estos deben responder a las expectativas de la sociedad.

Ahora, desde la presidencia del máximo tribunal, Chen Stanziola enfrenta el desafío de conducir una institución bajo fuerte escrutinio público, con la promesa de impulsar cambios que, como ella misma afirmó a La Estrella de Panamá, “no admiten más excusas” y requieren una actuación firme, técnica y coherente del Órgano Judicial.