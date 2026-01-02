María Cristina Chen Stanziola, nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó a la magistrada María Cristina Chen Stanziola como presidenta del máximo tribunal para el próximo bienio.La elección se realizó mediante votación mayoritaria durante una sesión que comenzó a las 3:30 p.m., con lo cual Chen Stanziola asumirá el cargo en reemplazo de la magistrada María Eugenia López, quien presidió la Corte durante dos períodos consecutivos.De acuerdo con el artículo No. 74 del Código Judicial, la Corte Suprema debe elegir a su presidente y vicepresidente cada dos años, específicamente en el mes de enero.Esta rotación busca garantizar que el liderazgo del Órgano Judicial se renueve periódicamente, evitando la perpetuación en el cargo y permitiendo nuevas visiones administrativas.Por ley, los nuevos magistrados (en este caso Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén) tomaron posesión este 2 de enero.Los magistrados de la Corte Suprema son María Eugenia López Arias, Carlos Alberto Vásquez Reyes, Olmedo Arrocha Osorio, Maribel Cornejo Batista, Ariadne Maribel García Angulo, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Yadira Cheng Rosas, Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén.