Órgano Judicial recibe $1.17 millones para contratar 180 trabajadores tras aprobación en Comisión de Presupuesto

<a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto-de-la-asamblea-nacional">La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional</a> aprobó de manera unánime dos traslados de partida a favor del Órgano Judicial, destinados a fortalecer su capacidad operativa y avanzar en proyectos de infraestructura en el interior del país.<b>El primer traslado, por $1,174,500</b>, permitirá la creación de 180 plazas dentro del renglón de personal transitorio. Estas posiciones estarán distribuidas en 130 trabajadores manuales y 50 ayudantes generales, quienes asumirán directamente las labores de limpieza en la institución.Durante la sustentación, este 24 de marzo <a href="/tag/-/meta/maria-cristina-chen-stanziola">la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola</a>, explicó que esta medida busca sustituir la contratación de servicios tercerizados, lo que representará un ahorro aproximado del 25 %, además de mejorar la eficiencia operativa y el control de estas tareas.Chen Stanziola detalló que los recursos provienen del objeto de gasto 165, correspondiente a servicios comerciales, originalmente destinados al pago de empresas externas. En la presentación también participaron el magistrado vicepresidente Olmedo Arrocha y la secretaria administrativa del Órgano Judicial, Vielsa Ríos.<b>En una segunda aprobación, la comisión avaló otro traslado de $1,000,000 desde el presupuesto de funcionamiento hacia el de inversiones. Estos fondos serán utilizados para iniciar los trámites de licitación de dos proyectos: la construcción de la Unidad Judicial Regional de Veraguas, en Santiago, y la Unidad Judicial de Los Santos, en Las Tablas.</b>Según Chen Stanziola, ambas obras cuentan con terrenos propios y buscan concentrar en un solo espacio físico las distintas dependencias judiciales, lo que permitirá reducir costos operativos y logísticos, eliminar gastos por arrendamiento —que actualmente rondan los $2 millones anuales— y mejorar el acceso a los servicios de justicia para la población.