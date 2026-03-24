MEF destina $25.4 millones para limpieza de polígonos en Colón

La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la suma de $30.5 millones, de los cuales $ 25.4 millones serán destinado para la limpieza de polígonos de tiros utilizados durante la presencia militar de Estados Unidos en Panamá.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, participó en la sesión de la Comisión de Gobierno, donde aseguró que se trata de una franja de 656 hectáreas, ubicadas en el área del río Piña, en la provincia de Colón.

Chapman explicó que tras una negociación larga y compleja esos terrenos fueron vendidos a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Además, después de negociaciones se logró mejorar la compraventa de los terrenos tras el compromiso de sanearlos.

Aseguó que el Estado obtendrá un beneficio aproximado de $90 millones tras la negociación de compraventa de las tierras con la ACP,

Por ello, el MEF solicitó un crédito extraordinario de $25.4 millones en la Comisión de Presupuesto para contratar una empresa y limpiar los terrenos, contaminado de municiones de la época de la Zona del Canal.

Según el MEF, la fuente de financiamiento de este crédito extraordinario proviene de recursos de la venta del área realizada a la ACP, por lo que no impactará el Presupuesto General del Estado.

Chapman explicó que, al asumir funciones en el ministerio, se encontraron con avalúos que fijaban el valor de las tierras en 26 millones de dólares, cifra que consideró muy baja. “Este ministro y el equipo consideramos que el valor era insuficiente”, indicó.

El funcionario detalló que la baja valoración respondía a que los terrenos estaban contaminados con municiones de la época en que esa área formaba parte de la antigua zona del Canal, lo que implicaba costos adicionales para su saneamiento.

Ante este escenario, el Ministerio de Economía y Finanzas inició un proceso de negociación con la ACP, en el que se acordó que el Estado, a través de sus unidades técnicas, asumiría la limpieza de los terrenos para entregarlos en condiciones óptimas.

Como resultado de estas conversaciones, el precio de la transacción se incrementó en aproximadamente 100 millones de dólares. Tras descontar la inversión necesaria para el saneamiento, el beneficio neto para el Estado se estima en unos 90 millones de dólares.

El ministro también destacó que la aprobación del traslado de partidas se dio tras un “debate largo, respetuoso y a la altura”, en el que se tomaron en cuenta diversas observaciones de los diputados.

Los polígonos de tiros eran lugares de entrenamiento militar del Comando Sur de Estados Unidos durante su presencia en la desaparecida Zona del Canal controlada por el ejército estadounidense, pero que paso a manos panameños en su totalidad el 31 de diciembre de 1999.

El resto de los fondos solicitados por el MEF será destinado a la defensa de los arbitrajes internacionales que enfrenta Panamá.