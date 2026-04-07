Ciudad Judicial sigue tomando forma como proyecto clave del Órgano Judicial

El proyecto de la Ciudad Judicial continúa avanzando en su fase de planificación, tras una segunda reunión de trabajo liderada por la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola.

La iniciativa, que se proyecta desarrollar entre Albrook y Curundú, abarcaría aproximadamente ocho hectáreas y busca centralizar los servicios judiciales, optimizar la infraestructura institucional y generar ahorros significativos en arrendamientos.

Durante el encuentro, realizado en el Salón del Pleno de la CSJ, participaron autoridades del Ejecutivo y organismos internacionales, entre ellos el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, Gloria Lugo, además de funcionarios vinculados al desarrollo de infraestructura pública.

Chen Stanziola destacó que el proyecto contempla su ejecución en dos etapas, una estrategia que permitiría optimizar recursos y reducir costos.

Asimismo, recordó que la Ciudad Judicial constituye una aspiración histórica del Órgano Judicial, respaldada por distintas administraciones a lo largo del tiempo.

“Queremos que este sea el proyecto insignia de esta Presidencia. Por ello, haremos todos los esfuerzos necesarios para que inicie de manera adecuada”, expresó la magistrada presidenta durante la reunión.

El proyecto busca dotar al país de una infraestructura moderna y funcional que garantice mejores condiciones tanto para los usuarios del sistema de justicia como para los servidores judiciales, fortaleciendo así la eficiencia institucional.

Chen Stanziola también hizo énfasis en la continuidad del trabajo previo desarrollado por administraciones anteriores, destacando que esta iniciativa forma parte del legado que se busca consolidar en el Órgano Judicial.