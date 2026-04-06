CSJ admite demanda contra ETESA por retiro ‘abrupto’ de estudio ambiental

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda millonaria contra la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., tras el retiro abrupto de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) clave para el desarrollo de un proyecto energético en el país.

Demanda por más de $800 mil

El recurso fue presentado por el Consorcio CAMSA-ENGIMORE ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, reclamando el pago de 823,900 dólares, además de intereses y costos legales.

Según la demanda, ETESA retiró sin previo aviso el Estudio de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), lo que habría afectado directamente la ejecución del contrato.

Del monto reclamado:

$428,000 corresponden a trabajos ya entregados$395,900 serían por productos que no pudieron completarse tras el retiro del EIA

Proyecto energético en el centro del conflicto

El estudio ambiental estaba vinculado a la construcción de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, un proyecto estratégico para Panamá que busca reforzar la capacidad energética del país.

La obra contempla conectar zonas clave como Chiriquí Grande, Bocas del Toro y Panamá III, con el objetivo de:

- estabilizar costos de electricidad

- aumentar la demanda energética

- fortalecer la seguridad del sistema eléctrico

Sin embargo, el retiro del EIA ha generado retrasos en una iniciativa que ya venía con cronogramas incumplidos.

La magistrada María Cristina Chen Stanziola actúa como ponente del caso, luego de que la Sala Tercera admitiera la demanda.

Posteriormente, ETESA apeló la decisión, pero el pleno de la CSJ ratificó la admisión, lo que permite que el proceso judicial continúe su curso.