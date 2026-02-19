Corte anuncia cambios en carrera y concursos judiciales

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, anunció una nueva etapa de autorreforma dentro del Órgano Judicial, orientada a fortalecer la estabilidad laboral de los servidores judiciales y a revisar las reglas de ascenso y concursos en la carrera judicial.

Durante un acto institucional, la presidenta informó sobre la firma del acuerdo número 69 de 2026, mediante el cual el pleno reconoce con carácter permanente a funcionarios que ocuparon cargos interinos por dos años o más. La medida busca corregir una situación prolongada de inestabilidad laboral y enviar un mensaje de reconocimiento al personal que sostiene el funcionamiento del sistema de justicia.

La iniciativa forma parte de un proceso más amplio de revisión interna. Según explicó, el Consejo de la Carrera Judicial analiza actualmente las normas de ascenso y estabilidad, con el objetivo de garantizar concursos transparentes y criterios claros que premien la experiencia y la excelencia profesional.

La magistrada subrayó que la independencia e imparcialidad judicial son pilares del Estado de derecho, pero afirmó que esa independencia también exige responsabilidad institucional y capacidad de transformación. En ese contexto, destacó que la reforma no solo responde a una decisión administrativa, sino a una visión de justicia centrada en la persona y en la protección de los derechos fundamentales.

El anuncio se produce en un momento en que distintos sectores reclaman mayor transparencia y eficiencia en el sistema judicial. La formalización de interinos y la revisión de la carrera judicial se presentan como pasos hacia una estructura más estable y profesionalizada.

Con estas medidas, la Corte Suprema busca fortalecer la institucionalidad desde adentro, consolidar la meritocracia y reforzar la confianza ciudadana en la administración de justicia.