MEF aplicará ITBMS a plataformas digitales por vivienda

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó en conferencia de prensa que presentarán ante la Asamblea Nacional una iniciativa para formalizar el cobro del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) a las transacciones concretadas mediante plataformas digitales internacionales y compras en el extranjero.

La medida funciona como la “renta sustitutiva” requerida por la Constitución Política para compensar la pérdida de ingresos fiscales generada por la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en la compra de primeras viviendas.

El titular del MEF, Felipe Chapman, sostuvo tras el Consejo de Gabinete de este martes 18 de agosto que la propuesta no implica la creación de un nuevo tributo, sino la corrección de una falla en la legislación vigente para nivelar las condiciones comerciales frente a los establecimientos locales.

“No se está creando un impuesto nuevo. Lo que se está haciendo es enmendando o cubriendo un vacío legal que existe donde el ITBMS algunos contribuyentes sí lo pagan y algunos otros no lo están pagando”, argumentó Chapman.

El funcionario ejemplificó que cuando un producto idéntico se adquiere en un local comercial en Panamá paga el impuesto, mientras que si se compra en una plataforma fuera del país e importada, no lo tributa. Explicó que el criterio se aplicará a transacciones de bienes y servicios consumidos dentro del territorio nacional, incluyendo la intermediación de propiedades vacacionales como Airbnb.

El artículo 276 de la Constitución Política exige fijar una renta sustitutiva o elevar las existentes cuando una modificación tributaria afecte los ingresos calculados en el Presupuesto General del Estado. En este caso, el proyecto de ley paralelo exime del ITBI a los primeros $120,000 del valor de la primera vivienda nueva y otorga una tarifa preferencial sobre el excedente hasta los $200,000.

Por su parte, el director general de Ingresos, Camilo Valdés, argumentó que la decisión se fundamenta en la legislación tributaria territorial.

“Cabe mencionar el famoso principio de igualdad tributaria. Es decir, si dos contribuyentes al hacer lo mismo, prestar servicios o vender productos, independientemente de que lo hagan de la manera tradicional o a través de una plataforma, los dos deben cumplir con las mismas obligaciones tributarias”, declaró Valdés.

Especialistas del sector económico señalan que la efectividad del ajuste dependerá del balance entre el gasto que el Estado deja de percibir en el sector inmobiliario y la recaudación real proveniente de la economía digital, una relación sobre la cual el Ejecutivo aún no presenta proyecciones detalladas.