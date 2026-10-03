Corredor de Playas: realizarán trabajos este martes 6 de octubre hacia la capital

La Alcaldía de La Chorrera informó a la ciudadanía y a los conductores que este martes 6 de octubre de 2026, a partir de las 8:00 a.m., se realizarán trabajos de limpieza y mantenimiento integral en el Corredor de Playas.

De acuerdo con la entidad, las labores se desarrollarán en dirección hacia la ciudad capital, por lo que los conductores que transiten por este tramo deberán tomar las precauciones necesarias.

Los trabajos forman parte de una jornada de mantenimiento para atender las condiciones de la vía y sus alrededores.

La Alcaldía recomendó a los usuarios de la carretera mantenerse atentos durante el desarrollo de las labores y conducir con precaución en el área intervenida.