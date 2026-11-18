24 años antes de la llegada de Katniss Everdeen y la Rebelión del Sinsajo, se llevaron a cabo los 50° Juegos del Hambre en el Capitolio de Panem, y con ellos, llegó un joven dispuesto a romper el sistema de lucha y castigo impuesto por el presidente Coriolanus Snow contra los 12 Distritos en pie del país. En esto se basa la nueva cinta de Los Juegos del Hambre, ‘Amanecer en la Cosecha’, que llega a cines panameños este jueves. La cinta, basada en el más reciente libros homónimo de Suzanne Collins (creadora de la saga), nos guía en la historia de un joven Haymitch Abernathy, antes de convertirse en mentor y amigo de Katniss Everdeen y Peeta Mellark. En el amanecer de su cumpleaños 16, Haymitch debe ir a la Cosecha, siendo de edad para ser elegido como tributo para los Juegos. Vemos entonces a un Haymitch (interpretado por Joseph Zada) entregado a su familia, su vecindario y a su chica, Lenore Dove Covey (Whitney Peak), con quien pasa las tardes paseando por la pradera detrás de los límites del distrito junto a una bandada de gansos y las canciones del ayer que continúan siendo interpretadas como cánticos de supervivencia. Pero más allá del paisaje idílico del romance joven, existe un Distrito 12 sumido en miedo y expectativa por los próximos dos jóvenes que irán en “representación” de su distrito en los Juegos y con ellos, la memoria colectiva de la guerra y los traumas por ser parte aún del juego letal del presidente Snow. Desde 2012, con su primera entrega, ‘Los Juegos del Hambre’ han sido una estampa de la distopía juvenil en el cine, con un mensaje claro en contra de la tiranía y paralelismos –a veces llevados a extremos dramáticos en sus guiones– con trazos de la historia de nuestro mundo. Guerra, orfandad, pobreza extrema, tiranos en el poder y crueldad humana son los componentes de los Juegos creados por Collins, pero así mismo, la esperanza, integridad, valentía y fuerza de espíritu son los puntos norte de cualquier protagonista de los ‘Juegos’ y nada de esto le hace falta a ‘Amanecer en la Cosecha’.

En esta entrega Zada tiene la tarea de interpretar a un convincente Haymitch (previamente interpretado por Woody Harrelson en su contraparte adulta) en plena juventud, enviado al Segundo Vasallaje de los Veinticinco, junto con otros 47 niños y jóvenes, para luchar a muerte y vencer. Es un gran alivio, para cualquier fanático de los ‘Juegos’, que Zada muestre un Haymitch que toca en la base de su personaje original: terco, valiente, sin miedo, pero también vulnerable y humorístico en el peor de los escenarios.

Una de las mejores escenas de la película es la “cosecha”, que tiene lugar el mismo día (cada año) que el cumpleaños de Haymitch. En ella se producen varias sorpresas violentas, y Glenn Close interpreta magistralmente a Drusilla Sickle, la presentadora del Capitolio asignada a los tributos del Distrito 12; su aspecto es el de una majestuosa víctima de la cirugía estética que nos muestra lo importante que es la imagen en el Capitolio, entre más lejos de la esencia humana, mejor. En esta cosecha, Haymitch es elegido como uno de los cuatro tributos del Distrito 12, en sustitución del tributo reticente al que intentó, valientemente, salvar. Es entonces cuando también conocemos a los demás tributos que le acompañan en esta entrega. Maysilee Donner (McKenna Grace), una gemela que se dedica a vender dulces y gomitas en el negocio de su familia en el Distrito 12, es elegida junto a Louella McCoy (Molly McCann) y Wyatt Callow (Ben Wang) para completar el cuarteto requerido para esta edición de los ‘Juegos’. En fantástica entrada dramática –como solo el director Francis Lawrence sabe hacer–, los Juegos comienzan en una de las arenas más grandes que se han visto en el cine. Una pradera con hermosos brotes, montañas, riachuelos, animales adorables y montículos de flores que parecen dar una imagen de algo paradisiaco; y quizás podría serlo, sino fuera porque lo clásico para el Capitolio es que todo lo hermoso, te puede matar.

Es aquí donde la cinta busca de todas las formas posibles atraparnos dentro de las garras de la imagen contradictoria del Capitolio. Haymitch hace una alianza con Ampert (Percy Daggs IV) y otros distritos para derrotar a los “Profesionales” una vez en la arena. Asimismo, Haymitch es convocado por Beetee (Kelvin Harrison Jr.) con un plan para sabotear los Juegos, destruir la arena y enviar un mensaje inolvidable sobre el deseo de libertad fuera del poder del Capitolio.

Es en este plan que reconocemos algunos trazos de la narrativa de Collins, un héroe desafía al Capitolio, fuerte y claro, junto a un equipo de rebeldes que darán su vida con tal de acabar con la explotación y asesinatos del presidente Snow contra los distritos. “Cualquier éxito, por pequeño que sea, puede mantener viva la llama de la rebeldía”, comenta Plutarch Heavensbee (interpretado por Jesse Plemons) a Haymitch en una de las escenas más inolvidables de la cinta, cuando todo está de cabeza y descansa sobre los hombros de Haymitch la probabilidad de una victoria para el pueblo de Panem. Pero Snow (interpretado magistralmente por Ralph Fiennes) tiene otros planes. Pese a no mostrar una sonrisa psicópata como su contraparte en las películas pasadas, Donald Sutherland, con su voz susurrante e imagen calmada y calculada, es tan frío y amenazante como se espera de su personaje. Mientras que la efervescente Effie Trinket regresa a la narrativa, esta vez interpretada por Elle Fanning (previamente Elizabeth Banks) en una demostración clara de su talento actoral yendo a diversos extremos tanto en ánimo como en actitud para crear a una Effie joven, principiante en su rol como estilista de los tributos y presentadora de las Cosechas.

La película fue rodada en formato digital IMAX por el director de fotografía belga Jo Willems, con un diseño de producción de texturas ricas y colores vivos que intensifica las referencias a la ciencia ficción de los años sesenta y setenta: pañuelos al cuello, chaquetas largas, peinados voluminosos, y muebles y alfombras con motivos geométricos. En todos los apartados técnicos, esta es la mejor de las seis entregas, especialmente en la representación de entornos muy diversos, como el interior cavernoso de las residencias de Snow y Plutarch, o el frondoso valle montañoso donde transcurre la mayor parte de los Juegos.

Una vez dentro de la arena, Haymitch deberá vencer a los mutantes, las flores venenosas y una erupción volcánica para lograr el cometido de sabotear la máquina de destrucción en la que los 48 tributos han sido arrojados. Solo uno puede ganar y, como sabemos por la historia, Haymitch es el campeón que sobrevive, pero eso tiene un precio muy alto que le toca pagar a manos de Snow. ‘Amanecer en la Cosecha’ comparte muchos paralelismos con las entregas anteriores de la saga, así como con sus personajes, siendo Haymitch un espejo del futuro de Katniss, lo que hace que muchas escenas sean muy parecidas a las de los Juegos mostrados en ‘En Llamas’ o ‘Sinsajo’. Pese a que tenemos personajes nuevos, sus interpretaciones han sido un poco vagas y la complejidad que entregas anteriores presentaron ha ido disminuyendo en las más recientes películas.

Y quizás eso no sea culpa exclusiva de Lawrence, sino que ‘Los Juegos del Hambre’ posee una fórmula cíclica: vemos, año tras año, la misma celebración. Los momentos únicos son las motivaciones y las situaciones en las que se encuentran los personajes. Haymitch no quiere ser recordado como una muerte lenta y dolorosa, Maysilee se rehúsa a que el Capitolio la cambie, mientras que Wyatt y Louella buscan sobrevivir y no ser marcados por sus muertes. La violencia en esta película resulta dolorosa; hace que el espectador se sienta atacado. Los combates están plagados de imprevistos y errores de juicio. Hacia el final, hay un enfrentamiento brutal en el que ambos contendientes están tan agotados que tropiezan y jadean al subir una colina. Al terminar la cinta, Haymitch parece haber sido golpeado en un callejón y alcanzado por una escopeta cargada. Es una película que no miente al espectador: así como Panem, también vivimos en una época que no perdona. ‘Amanecer en la Cosecha’ es un viaje a través de la memoria colectiva de quienes han seguido el trabajo de Collins desde su primer libro de esta saga, y muestra un gran nivel de ‘fanservice’ (en servicio de los fans, acuñado en inglés) con menciones a diferentes elementos de folklore de Panem, canciones, pines, vestuario, historias de boca en boca, y demás, para asentarnos más en que estamos en el mismo mundo que vio nacer a Katniss y Peeta y la Rebelión que vendría 25 años más tarde.

A su vez, vemos cómo la cultura en el Distrito 12 va cambiando a medida que los años pasan, dado que en ‘Balada de Serpientes y Pájaros Cantores’ se podía ver una comunidad asechada por el temor, pero que buscaba alivio en las noches de canto, danza y música; en el tiempo de Haymitch ya existe una tiranía que ha eliminado todo espacio de diversión y relajación, sobre todo la demostración de bailes y canciones del tiempo antiguo que llevaban letras contra el régimen; y para cuando llegamos a Katniss, la música ha dejado de existir como un concepto de comunidad y solo canciones susurradas en familia prevalecen.