Después de las críticas recibidas tras su reaparición junto a sus antiguos compañeros, la vocalista de la banda española La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, se pronunció este miércoles 18 de noviembre en una entrevista con la Cadena SER. Aunque aseguró ser consciente de que su aspecto físico, su voz o las dinámicas internas siempre generan debate, reconoció que los cuestionamientos hacia su persona representan un duro golpe que están superando en conjunto. “Estoy sufriendo mucho. De alguna forma sufres, somos muchas personas las que estamos implicadas en esta gira. Están diciendo muchas tonterías y eso te genera un sufrimiento, una frustración. (...) He visto lo que está circulando y son errores que se cometen en un escenario y en cualquier lado, pero eso no es todo el concierto. (...) Soy humana, sufro por mí y por todos mis compañeros. No creo que me merezca esto”, expresó Montero.

Por su parte, el bajista del grupo, Álvaro Fuentes, defendió la decisión de la agrupación de evitar cualquier tipo de playback y apostarlo todo a la interpretación completamente en directo. El músico argumentó que utilizar pistas pregrabadas destruye la mística y la experiencia real de un espectáculo en vivo. “Todo eso queda destruido cuando lo grabas. No es representativo de lo que ha ocurrido. Es una pena que, con todo lo maravilloso que estamos viviendo, se bastardeen estos sentimientos por cosas que no son ciertas”, aseguró el bajista.

Fuentes también rechazó tajantemente los comentarios de quienes acusan a los integrantes de la banda de aprovecharse de Montero, calificando dichas afirmaciones como falsas y “machistas”. “Esta es la mejor Amaia que he conocido en todos los sentidos”, afirmó. En esa línea, el grupo reivindicó el intenso trabajo de preparación detrás de la gira y sostuvo que los fragmentos viralizados en redes sociales no reflejan la conexión real que viven con su público en cada presentación. Respecto a la polémica salida de su anterior cantante, Leire Martínez —quien lideró la voz de la agrupación entre 2008 y 2024—, la banda reiteró que el tema se comunicó de la manera más adecuada posible. “El tiempo ha demostrado que era la mejor decisión para todas las partes”, puntualizó Fuentes. Asimismo, sobre la ausencia temporal del guitarrista Pablo Benegas, señalaron que debe ser él mismo quien ofrezca las explicaciones correspondientes.

Su concierto en Panamá