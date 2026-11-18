La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este miércoles 18 de noviembre por hechos de seguridad, movimientos judiciales, actividad sísmica y noticias deportivas.

Aprehenden a segundo hombre por atentado contra periodista: La Procuraduría informó sobre la captura de un segundo hombre presuntamente vinculado al delito contra la seguridad colectiva, por el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido el 14 de noviembre en Brisas del Golf.

Tres personas son sorprendidas en presunto intento de hurto: La Policía Nacional aprehendió a tres personas en una sucursal bancaria de Plaza Nuevo Tocumen, en la 24 de Diciembre, luego de activarse una alerta de seguridad.

Sismo de magnitud 4.7 sacude Los Santos: Un movimiento telúrico se registró este miércoles en territorio panameño, con epicentro preliminar a 44 kilómetros al oeste de Tonosí.

Contraloría denuncia posibles irregularidades en contrato con PPC: La entidad presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por posibles irregularidades relacionadas con el contrato entre el Estado y Panama Ports Company.

Panamá mejora en el ranking FIFA: La selección nacional escaló a la posición45 posiciones tras su actuación ante Curazao en los cuartos de final de la Liga de Naciones.