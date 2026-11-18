Tres personas fueron sorprendidas por unidades de la Policía Nacional durante un presunto intento de hurto registrado en una sucursal bancaria ubicada en Plaza Nuevo Tocumen, en la 24 de Diciembre, Panamá Este, tras activarse una alerta de seguridad en el establecimiento.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los sospechosos habrían ingresado a las instalaciones a través de una abertura realizada en el techo del local comercial.