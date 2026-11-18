Tres personas fueron sorprendidas por unidades de la Policía Nacional durante un presunto intento de hurto registrado en una sucursal bancaria ubicada en Plaza Nuevo Tocumen, en la 24 de Diciembre, Panamá Este, tras activarse una alerta de seguridad en el establecimiento.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los sospechosos habrían ingresado a las instalaciones a través de una abertura realizada en el techo del local comercial.
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Durante la inspección en la escena, los agentes policiales ubicaron cinco maletas vacías que presuntamente serían utilizadas para trasladar el dinero u objetos sustraídos.
Tras la aprehensión de los tres involucrados en el sitio, las autoridades pusieron el caso y las evidencias recolectadas a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y los trámites judiciales correspondientes.