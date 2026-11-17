Panamá cuenta con una posición geográfica privilegiada, una de las plataformas logísticas más desarrolladas de América Latina y una economía abierta al comercio internacional. Estas condiciones le han permitido consolidarse como uno de los principales centros de servicios de la región. Sin embargo, expertos de INCAE Business School advirtieron que el país enfrenta importantes desafíos en materia de productividad, educación e institucionalidad que podrían limitar su crecimiento en los próximos años. Durante la conferencia “Las ventajas competitivas de Panamá”, los profesores de INCAE Business School, Niels Ketelhöhn y Marco Fernández, analizaron los factores que han impulsado el desarrollo económico panameño y los retos que deberá afrontar para mantener su competitividad frente a otras economías. Para Ketelhöhn, uno de los activos más importantes del país es la combinación de infraestructura estratégica y estabilidad institucional construida durante décadas. El académico destacó que Panamá ha logrado desarrollar un ecosistema económico alrededor del Canal de Panamá, los puertos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el centro bancario internacional, creando una plataforma de servicios que la distingue en la región. A diferencia de muchas economías latinoamericanas, Panamá ha logrado convertir su ubicación geográfica en una ventaja económica tangible. El Canal continúa siendo uno de los principales motores del comercio mundial, mientras que los puertos y la conectividad aérea han fortalecido la capacidad del país para servir como punto de enlace entre diferentes mercados.

El especialista también resaltó otros factores que fortalecen la competitividad nacional, entre ellos la estabilidad democrática alcanzada durante las últimas décadas, la seguridad relativa en comparación con otros países de la región y la disponibilidad de recursos hídricos, un elemento cada vez más importante para el desarrollo económico global. Según Ketelhöhn, estas condiciones han permitido que Panamá registre uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina y se convierta en un destino atractivo para la inversión extranjera. No obstante, advirtió que el país no puede depender únicamente de sus ventajas históricas. Uno de los principales desafíos identificados por el académico es la educación. A pesar de los avances económicos, considera que Panamá aún presenta rezagos importantes en la formación de capital humano y en la calidad educativa, elementos fundamentales para competir en una economía basada cada vez más en el conocimiento y la innovación. Asimismo, señaló que la corrupción y la percepción de debilidad institucional representan factores de preocupación para los inversionistas internacionales, quienes valoran cada vez más la transparencia y la seguridad jurídica al momento de tomar decisiones de inversión.

Marco Fernández coincidió en que Panamá dispone de fortalezas excepcionales, pero sostuvo que el verdadero reto consiste en elevar la productividad y generar nuevas fuentes de crecimiento económico. El académico explicó que gran parte del éxito panameño se ha basado en lo que definió como procesos de “autodescubrimiento”, mediante los cuales el país ha sido capaz de identificar oportunidades económicas y transformarlas en sectores productivos de alto valor agregado. En ese proceso, destacó el papel que han desempeñado instituciones como la autonomía del Canal de Panamá, la dolarización de la economía y diversos regímenes especiales creados para atraer inversión y facilitar el desarrollo de actividades logísticas, financieras y comerciales. Sin embargo, Fernández considera que el modelo económico panameño necesita dar un nuevo salto de competitividad. A su juicio, el crecimiento registrado durante las últimas décadas ha estado impulsado principalmente por la acumulación de capital y el dinamismo de la construcción. Aunque reconoce la importancia de estas actividades para el desarrollo nacional, sostiene que el futuro dependerá cada vez más de la capacidad para aumentar la productividad, innovar y generar conocimiento. “No soy un gran fanático de crecer con cemento, sino con talento, producción e innovación”, señaló Fernández, quien evitó referirse a la mina.