Un nuevo sismo de magnitud 4.1 se registró la tarde de este martes 17 de noviembre , con epicentro localizado a 33 kilómetros al suroeste de Chitré, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:24 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de cinco kilómetros, según los datos publicados por la institución.

Este evento se reporta luego de una hora y 22 minutos después de otro sismo de magnitud 5.1 registrado a la 1:02 p. m. de este martes, cuyo epicentro fue ubicado aproximadamente a 35 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.