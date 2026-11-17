Un nuevo sismo de magnitud 4.1 se registró la tarde de este martes 17 de noviembre, con epicentro localizado a 33 kilómetros al suroeste de Chitré, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
El movimiento telúrico ocurrió a las 2:24 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de cinco kilómetros, según los datos publicados por la institución.
Este evento se reporta luego de una hora y 22 minutos después de otro sismo de magnitud 5.1 registrado a la 1:02 p. m. de este martes, cuyo epicentro fue ubicado aproximadamente a 35 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros.
Tras el primer movimiento telúrico, en algunos puntos del país se realizaron evacuaciones preventivas como medida de precaución.