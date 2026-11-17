La noche de este lunes, una jueza de garantías ordenó la detención provisional de Luis Adriel Valiente Ortega, vinculado con el ataque contra el periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez.

Quedan grandes interrogantes pendientes, entre ellas quien habría sido el autor intelectual que ordenó que se arrojara un explosivo contra la casa del periodista, incendiando dos vehículos y la parte frontal de su residencia dónde dormía su esposa.

Aquí les traemos algunas claves del caso reveladas durante la audiencia.

Los cargos

Las audiencias para legalización de la aprehensión, imputación de cargos y ordenamiento de medidas cautelares se llevaron a cabo en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de San Miguelito.

Valiente Ortega, alias Power, fue imputado por el presunto delito contra la seguridad colectiva como cómplice primario.

Se legalizó la aprehensión, así como distintas diligencias realizadas por el Ministerio Público.

Valiente se describió a si mismo en la audiencia como un electricista y taxista independiente con 50 años de edad.

Declaró que no tiene celular, por lo que no aportó ningún número telefónico.

Sin embargo, sus declaraciones contradicen la información presentada por el Ministerio Público.

Valiente fue identificado por el vehículo que conducía, un Toyota Corolla que era usado como taxi.

Este vehículo fue identificado a través cámaras de videovigilancia en Brisas del Golf y con la declaración de un informante anónimo.

Al verificar su placa, se contactó al propietario que confirmó ser el dueño y afirmó que Valiente trabajaba como “palanca”, es decir que mantenían un contrato oral y Valiente conducía el vehículo a cambio de pagar una suma de dinero.

La Fiscalía encontró comprobantes de transacciones a través de la plataforma Yappy, que también utilizaron como muestra de que mantiene un número telefónico y un equipo celular.

Este teléfono podría ser una pieza clave de la investigación, que aún no ha sido localizada.

Otro elemento aportado por la Fiscalía es que Valiente habría solicitado conducir el taxi recientemente, pidiendo ser “palanca” en octubre de este mismo año.

La jueza de garantías encontró elementos suficientes para decretar detención provisional por el plazo de seis meses establecido para la investigación.

El Ministerio Público se mantiene investigando y trabaja en localizar al segundo sujeto que se encontraba en el taxi, que es quien habría arrojado el explosivo contra la casa del periodista en Brisas del Golf.

Luego de la imputación de cargos, ya abierta la posibilidad de soluciones alternas (como acuerdos), tanto la Fiscalía como la defensa se reunieron durante un receso antes de la audiencia de ordenamiento de medidas cautelares.

En su exposición solicitando la detención provisional la fiscal Leyda Sáenz hizo referencia a la necesidad de también encontrar al autor intelectual de este delito

“¿Dónde está esa persona? Si lo permitimos, va a haber caos en este país,” manifestó durante la audiencia.

Al terminar, envió un mensaje a través de los medios de comunicación presentes.

“No descansaremos en seguir haciendo los actos de investigación necesarios. Esta es una investigación que lidera el procurador general de la Nación, la Fiscalía Regional de San Miguelito, los brazos auxiliares, la DIJ, la Policía Nacional y que seguiremos a fin de encontrar a las otras personas”, concluyó.