Un juez de garantías legalizó la aprehensión de Luis Adriel Valiente Ortega y dio por presentada la imputación de cargos por el delito contra la seguridad colectiva por su presunta vinculación con el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez.
La decisión se produjo durante la audiencia de garantías realizada este lunes 16 de noviembre, en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), luego de que el sospechoso fuera aprehendido el domingo 15 de noviembre en Samaria, distrito de San Miguelito.
Durante la diligencia también trascendieron detalles sobre las investigaciones que permitieron identificar el vehículo presuntamente relacionado con el ataque.
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Cámaras de seguridad permitieron identificar el taxi
Entre los elementos expuestos durante la audiencia se conoció que Valiente Ortega trabajaba desde octubre como palanca de un taxi.
El vehículo fue identificado mediante imágenes captadas por cámaras de seguridad de residentes del área, una gasolinera y el Municipio, según la información surgida durante la diligencia.
Estos registros formaron parte de los elementos utilizados en las investigaciones para establecer la posible vinculación del vehículo con el atentado contra la residencia del periodista.
Audiencia definirá las medidas cautelares
Tras la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos, quedaba pendiente la decisión sobre las medidas cautelares que se aplicarían al imputado.
El proceso busca esclarecer el ataque contra la residencia de Rolando Rodríguez y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.
La investigación continúa para establecer las circunstancias del atentado.
Con información de Adolfo Berríos.