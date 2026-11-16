Un juez de garantías legalizó la aprehensión de Luis Adriel Valiente Ortega y dio por presentada la imputación de cargos por el delito contra la seguridad colectiva por su presunta vinculación con el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez.

La decisión se produjo durante la audiencia de garantías realizada este lunes 16 de noviembre, en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), luego de que el sospechoso fuera aprehendido el domingo 15 de noviembre en Samaria, distrito de San Miguelito.

Durante la diligencia también trascendieron detalles sobre las investigaciones que permitieron identificar el vehículo presuntamente relacionado con el ataque.