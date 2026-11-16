Zailary Chávez, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo , dijo que salieron complacidos de la reunión por los avances que les dieron a conocer sobre la investigación. Al momento de concluir el encuentro, se iniciaba la audiencia del primer aprehendido: el conductor del taxi involucrado en el hecho, desde el cual lanzaron el objeto que provocó el incendio de la residencia de la familia del periodista Rodríguez, en Brisas del Golf.

Representantes de los medios de comunicación y de los gremios periodísticos sostuvieron una reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino , para analizar los avances de la investigación del atentado contra el periodista de La Prensa, Rolando Rodríguez, ocurrido el pasado sábado.

En la reunión participaron, además del presidente Mulino, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; representantes del Ministerio Público y asesores de la Presidencia. “Vemos los esfuerzos que se están realizando para darle celeridad a la investigación, porque debemos sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir contra un periodista o cualquier ciudadano”, recalcó Chávez.

Dijo que no se abordaron muchos detalles de la investigación para “no entorpecer” el trabajo del Ministerio Público.

La presidenta del Consejo Nacional de Periodismo indicó que el presidente Mulino fue enfático al decirle que se llegará hasta el final y que la verdad tendrá que salir a la luz, sea cual sea. “Esto no es que nos dé tranquilidad, porque no se puede hablar de tranquilidad, pero es lo que se quiere: que se llegue al fondo de lo sucedido”.

Chávez manifestó su preocupación por lo ocurrido, que es un hecho inédito en Panamá y que ha puesto al país en la mira internacional.

Los gremios sostendrán una manifestación mañana frente al diario La Prensa, en la 12 de Octubre, como parte de las medidas que han adoptado para rechazar el atentado contra el periodista Rodríguez.

La audiencia contra el aprehendido por el atentado contra Rodríguez comenzó a las 5:00 de la tarde.