Mulino se reunirá con medios y gremios periodísticos para abordar atentado contra Rolando Rodríguez

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este lunes 16 de noviembre recibirá en su despacho a representantes de medios de comunicación y gremios periodísticos para abordar el atentado contra Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa.

El mandatario informó sobre el encuentro a través de su cuenta en la red social X, donde indicó que compartirá reflexiones e información relacionada con el caso, sin comprometer las investigaciones que se encuentran en curso. “He invitado mañana a mi despacho a representantes de medios y gremios de periodismo para compartir reflexiones e información que no perjudique la investigación del caso Rodríguez”, publicó Mulino.