Mulino se reunirá con medios y gremios periodísticos para abordar atentado contra Rolando Rodríguez

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este lunes 16 de noviembre recibirá en su despacho a representantes de medios de comunicación y gremios periodísticos para abordar el atentado contra Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa.
El mandatario informó sobre el encuentro a través de su cuenta en la red social X, donde indicó que compartirá reflexiones e información relacionada con el caso, sin comprometer las investigaciones que se encuentran en curso.
“He invitado mañana a mi despacho a representantes de medios y gremios de periodismo para compartir reflexiones e información que no perjudique la investigación del caso Rodríguez”, publicó Mulino.
La convocatoria se produce luego del atentado registrado durante la madrugada del sábado 14 de noviembre contra la residencia de Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf, ciudad de Panamá.
Un individuo llegó en un taxi y lanzó un artefacto contra la vivienda, lo que provocó una explosión y un incendio que alcanzó dos vehículos estacionados en el garaje.
La esposa del periodista se encontraba dentro de la residencia junto a sus mascotas y logró salir ilesa. Rodríguez no estaba en la ciudad de Panamá cuando ocurrió el ataque.