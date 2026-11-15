Pochettino tras el 6-0 a Haití antes de su adiós: ‘Este país tiene un futuro increíble’

Días atrás se confirmó el adiós de Mauricio Pochettino como entrenador de los Estados Unidos para unirse al Manchester United , equipo que vive en estos momentos sus peores momentos en toda su historia.

El director técnico argentino, al momento de confirmar su adiós, no pudo contener las lágrimas ante un adiós al que calificó como uno de los momentos “más difíciles” de toda su carrera. Pero antes de unirse a los ‘Red Devils’, Pochettino tiene por delante el reto de dejar clasificada a los Estados Unidos en el Final Four. Tarea que tiene prácticamente hecha tras el 0-6 contra Haití en la ida disputada en Miami.

Auston Trusty, Julian Hall, Christian Pulisic por partida doble, Weston McKennie y Folarin Balogun propiciaron una goleada de escándalo ante una selección que meses atrás había dicho presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Uno de los grandes legados que ha dejado Pochettino para esta selección ha sido ese relevado generacional para los futuros torneos. Si algo ha hecho el técnico argentino ha sido apostar por jóvenes que están despuntando en sus clubes, así como también por futbolistas que militan en la liga local, lo que es la Major League Soccer (MLS).

Algunos de los ejemplos más claros son los llamados de Hall (RB NY/18 años), Diego Kochen (Lyngby/20 años), Adri Mehmeti (RB NY/17 años), Mathis Albert (Borussia Dortmund/17 años), Neil Pierre (Philadelphia Union/19 años), Reed Baker-Whiting (Nashville/21 años) y Cavan Sullivan (Philadelphia Union/17 años).

“Este país tiene por delante un futuro increíble con la selección nacional. La construcción de la estructura y los principios creo que ya están aquí, y ahora es cuestión de continuar”, expresó Pochettino sobre el paso que están dando los más chicos del equipo.

Si algo no ha tenido miedo Pochettino es darle esa batuta a los nuevos y compaginar una selección que une a los más experimentados con aquellos que están dando sus primeros pasos en el equipo.

Antes de su último partido con el ‘Team USA’, el argentino agradeció el apoyo que ha recibido de la afición en estos últimos días como seleccionador del equipo.

“Más que la victoria, es el cariño de los jugadores, de la gente, del staff, de los integrantes de la federación. El cariño que estamos recibiendo en los últimos días es lo que también nos dará la energía y la fuerza para el proyecto que tenemos por delante después del martes”, expresó.

Pochettino dirigirá por última vez a los Estados Unidos este martes 17 de noviembre en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Haití en el TQL Stadium de Cincinnati.