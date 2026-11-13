Mauricio Pochettino deja los Estados Unidos y toma las riendas del Manchester United

Completamente oficial. Mauricio Pochettino se convertirá en el nuevo entrenador del Manchester United tras su breve paso por la selección de Estados Unidos. Tanto el combinado de las barras y las estrellas y el club inglés confirmaron este hecho tras varios días de negociaciones. El entrenador dirigirá a los Estados Unidos en los dos partidos de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 ante Haití y posteriormente empezará su aventura en el Manchester United. Ahora, con la salida de Pochettino, se abre un espacio en el banquillo de los Estados Unidos. En los últimos días ha sonado fuertemente el nombre de Pep Guardiola para dirigir al seleccionado estadounidense, sin embargo todo se ha mantenido en un rumor.

Pochettino, quien llegó a la selección estadounidense en septiembre del 2024, le dio mucha ilusión en dirigir a un club histórico como el Manchester United. Sumado a ello, el argentino se ha adaptado mucho a la cultura inglesa, tanto así que mantiene su residente en el país europeo, a pesar de ser el seleccionador de Estados Unidos.

Esta contratación llega luego de que la dirigencia del United decidiera despedir a Michael Carrick tras un mal arranque de temporada. El equipo se mantiene en puestos de descenso y apenas ha conseguir tres triunfos en todos los torneos en lo que va de campaña.

Uno de los puntos importantes era el pago de los 10 millones de dólares de la cláusula de recisión del contrato de Pochettino. Finalmente el club inglés se hizo cargo del pago para poder liberar al entrenador, quien en su momento dirigió al Tottenham y al Chelsea.

“Mauricio ha dejado una huella duradera en el fútbol estadounidense a través de su liderazgo, profesionalismo y compromiso con nuestros jugadores y nuestra cultura. De lo que más nos sentimos orgullosos va más allá de las victorias”. “Él y su cuerpo técnico elevaron los estándares, fortalecieron nuestra cultura y establecieron vínculos más claros entre las selecciones nacionales juveniles y la selección absoluta. Esos cambios ya están integrados en nuestra forma de trabajar, y seguiremos construyendo sobre ellos en nuestra búsqueda de un éxito sostenido a nivel mundial”, destacó el secretario general del US Soccer JT Batson.

En su etapa con el equipo de las barras y las estrellas, logró 21 triunfos y perdió 12 duelos en 35 partidos dirigidos. A su vez, logró el subcampeonato en la Copa Oro 2025 y metió a los Estados Unidos dentro de los octavos de final del pasado Mundial 2026.