Nuevo atentado en Cali: explosión iba dirigida a la Policía, según medios locales

Un ataque con explosivos registrado la noche del jueves 12 de noviembre en las inmediaciones de la escuela y estación de Policía Carabineros, entre los sectores de Siloé, Bella Suiza y el barrio El Lido, en el sur de Cali, Colombia, hasta el momento no hay fallecidos ni heridos hasta el momento.

Según reportes iniciales, se considera que la explosión estuvo dirigido contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) o la sede de carabineros de la Policía del sector.

De acuerdo con información publicada por el diario colombiano El Tiempo, la detonación se produjo justo cuando la unidad policial transitaba por la ladera caleña y generó una columna de humo blanco visible desde distintos puntos del suroccidente de la ciudad.