Nuevo atentado en Cali: explosión iba dirigida a la Policía, según medios locales

Un ataque con explosivos registrado la noche del jueves 12 de noviembre en las inmediaciones de la escuela y estación de Policía Carabineros, entre los sectores de Siloé, Bella Suiza y el barrio El Lido, en el sur de Cali, Colombia, hasta el momento no hay fallecidos ni heridos hasta el momento.
Según reportes iniciales, se considera que la explosión estuvo dirigido contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) o la sede de carabineros de la Policía del sector.
De acuerdo con información publicada por el diario colombiano El Tiempo, la detonación se produjo justo cuando la unidad policial transitaba por la ladera caleña y generó una columna de humo blanco visible desde distintos puntos del suroccidente de la ciudad.
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Asimismo, medios locales como la revista Semana detallaron que los primeros reportes indicaron la activación de una motocicleta cargada con explosivos cerca del cementerio del sector Bella Suiza, acompañada de ráfagas de disparos escuchadas por residentes de la zona, aunque la fuerza pública mantiene abierta la hipótesis de que el artefacto haya sido lanzado al paso de los uniformados.
Tras el incidente, la Policía Metropolitana de Cali acordonó el perímetro y desplegó técnicos antiexplosivos para recolectar pruebas e identificar a los autores materiales e intelectuales de la acción, en una instalación que hasta hace pocos días funcionó como lugar de reclusión del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía.
Este hecho representa el segundo ataque con explosivos registrado en Cali en un lapso inferior a 48 horas, luego de que en la madrugada del miércoles 11 de noviembre otro artefacto fuera detonado frente a la sede de la cadena radial RCN Radio.
Esta secuencia de acciones violentas que mantiene en máxima alerta a las autoridades locales y ha obligado a reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad.