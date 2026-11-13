Thomas Christiansen para el partido de vuelta: ‘El objetivo es dejar la portería en cero y ganar’

La selección de Panamá logró sacar un empate a cero en Curazao por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Si bien es cierto que esta igualdad favorece levemente a los curazoleños, el equipo panameño tiene una oportunidad importante en casa de lograr la clasificación.

Ante Curazao, era importante que el equipo saliera con al menos una anotación por la regla del gol de visitante. Tras el 0-0, Panamá está obligada a dejar la portería en cero en el estadio Rommel Fernández, además de anotar goles para llegar al Final Four del certamen y obtener el boleto a la Copa Oro 2027.

Tras el difícil compromiso contra Curazao, Thomas Christiansen, entrenador del equipo panameño, dio sus conclusiones sobre el encuentro en el estadio Ergilio Hato. Para el director técnico, el equipo realizó un partido bastante completo, cumpliendo con las expectativas a nivel defensivo.

Sumado a ello, dio su opinión sobre algunas condicionantes en el partido como lo fue el fuerte viento y el hecho de jugar en una grama sintética. Además valoró el trabajo que realizó Josué Vergara, quien salió desde el 11 titular y que tuvo que luchar contra el zaguero Armando Obispo, quien milita en el PSV de Países Bajos.

Curazao como rival complicado e incómodo “Tuvimos mucha personalidad, era un partido complicado y ‘tramposo’ porque las circunstancias del juego eran difíciles. El equipo respondió bien y con profesionalismo”.

Partido de Josué Vergara “(Armando) Obispo, quien es titular indiscutible en el PSV, estaba tapando a Josué Vergara. También se tiene que foguear ante grandes defensas. Estoy contento, no sacamos tanto provecho de él, pero para el futuro tenemos grandes delanteros”. El fuerte viento y la grama sintética “Tuvimos dificultades con el viento, adaptarnos a la grama sintética, pero en el segundo tiempo tuvimos total control del juego. La posesión fue nuestra e incluso con buenas aproximaciones que no pudimos transformar en anotaciones”.