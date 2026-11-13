¿Por qué se celebra el 13 de noviembre el Día del Periodista en Panamá?

El Día del Periodista, usualmente celebrado internacionalmente el 8 de septiembre, es una festividad que busca celebrar a las personas en el oficio de la comunicación y el periodismo de manera profesional.
Originalmente, la efeméride es festejada este día en homenaje al periodista checo, Julios Fučík, quien fue ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. Sin embargo, en América Latina, las celebraciones varían según hechos ocurridos en los países de la región.
A diferencia de otros países, en Panamá el Día del Periodista se celebra el 13 de noviembre en conmemoración al fallecimiento de Gaspar Octavio Hernández, quien en 1918 murió de un ataque de tuberculosis, mientras se encontraba realizando su trabajo en la redacción del diario La Estrella de Panamá.
De acuerdo con testimonios registrados por sus colegas de ‘La Decana’, “los compañeros de redacción lo sintieron levantarse y toser como de costumbre, pero ninguno alzó la vista ni abandonó sus operaciones cotidianas en el diario, de pronto lo sintieron andar apresuradamente y cuando todos reaccionaron y volvieron a mirarlo, lo vieron caído y bañado en sangre”.
Días después, el diario informó al istmo sobre la pérdida inesperada de Hernández, quien había dejado como su último escrito una crítica contra quienes ofendían el sentimiento nacional panameño. De esta manera, Hernández se convirtió en la figura representativa por excelencia del periodismo nacional en el istmo.
Dentro de su trayectoria en el oficio del periodismo, también colaboró con revistas literarias de la época, fue director de Memphis y en 1913 fundó el periódico Prensa Libre.
A 108 años de la muerte de Hernández, su legado y su historia en el periodismo panameño sigue siendo objetivo de homenaje. Este año, el Sindicato de Periodistas de Panamá dedicó una eucaristía dirigida por el Monseñor José Domingo Ulloa en la Parroquia de Santa Ana en Casco Antiguo a esta fecha.
Además, se realizó la colación de una ofrenda floral en al busto de Gaspar Octavio Hernández y la romería al Cementerio Amador. El evento contó con los periodistas Emilio Sinclair y David Carrasco como sus oradores.