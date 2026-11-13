¿Por qué se celebra el 13 de noviembre el Día del Periodista en Panamá?

El Día del Periodista, usualmente celebrado internacionalmente el 8 de septiembre, es una festividad que busca celebrar a las personas en el oficio de la comunicación y el periodismo de manera profesional. Originalmente, la efeméride es festejada este día en homenaje al periodista checo, Julios Fučík, quien fue ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. Sin embargo, en América Latina, las celebraciones varían según hechos ocurridos en los países de la región.

A diferencia de otros países, en Panamá el Día del Periodista se celebra el 13 de noviembre en conmemoración al fallecimiento de Gaspar Octavio Hernández, quien en 1918 murió de un ataque de tuberculosis, mientras se encontraba realizando su trabajo en la redacción del diario La Estrella de Panamá. De acuerdo con testimonios registrados por sus colegas de ‘La Decana’, “los compañeros de redacción lo sintieron levantarse y toser como de costumbre, pero ninguno alzó la vista ni abandonó sus operaciones cotidianas en el diario, de pronto lo sintieron andar apresuradamente y cuando todos reaccionaron y volvieron a mirarlo, lo vieron caído y bañado en sangre”.