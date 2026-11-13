Claves de empleabilidad: Lo que suma y resta en un proceso de selección

Mentir sobre la experiencia laboral previa, cambiar de versión de manera constante y faltar el respeto figuran entre las principales razones por las cuales los reclutadores descartan a un postulante en los procesos de selección en Panamá y la región. Así lo evidencia el estudio titulado “Red & green flags”, elaborado por la plataforma digital Konzerta.
La investigación, que recopiló la perspectiva de 449 especialistas en recursos humanos de Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y Perú, expone los comportamientos que encienden las alarmas de los reclutadores y aquellos factores que suman puntos decisivos para avanzar en la búsqueda de empleo.
El primer contacto entre el postulante y la empresa se concreta a través del currículo (CV), una instancia donde el margen de error resulta mínimo. De acuerdo con el informe, el 60% de los profesionales del sector desaprueba los documentos que contienen información falsa o exagerada, como la atribución de un nivel avanzado en un idioma que el candidato no domina.
Asimismo, el 60% de los consultados advierte que un formato desordenado o de difícil lectura motiva un rechazo automático. A esto se suma que el 55% desaconseja el uso de objetivos genéricos como “busco nuevos desafíos” o “quiero crecer profesionalmente”, mientras que el 50% penaliza los diseños excesivamente cargados o la inclusión de datos personales innecesarios.
Por el contrario, las características que facilitan la continuidad del talento en el proceso incluyen la capacidad de sintetizar el perfil profesional en menos de un minuto —valorada por el 70% de los especialistas—, la presentación de una trayectoria coherente (55%) y la adaptación específica del currículo para cada vacante (práctica considerada muy importante por el 90% de los reclutadores).
Superado el filtro del currículo, la entrevista se consolida como la etapa decisiva para el 59% de los especialistas. En esta instancia, los reclutadores identifican las siguientes alertas rojas y señales positivas:
La evaluación de los reclutadores no concluye al finalizar la entrevista. Las acciones posteriores inciden de forma directa en la decisión final. El 81% de los especialistas califica como una alerta roja definitiva el cambio constante en la disponibilidad, las expectativas salariales o el nivel de interés por el puesto.
Además, el 63% rechaza las actitudes poco profesionales tras el encuentro, el 56% penaliza la entrega tardía de la información solicitada y el 44% condena el abandono repentino del proceso sin previo aviso, práctica conocida como ghosting.
Al contrario, mantener una comunicación fluida, demostrar interés en la continuidad del proceso (79%) y responder con rapidez ante un nuevo contacto de la empresa representan los comportamientos que consolidan una percepción favorable en la recta final de la contratación.