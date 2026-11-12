Rosalía triunfa en los Grammy Latinos 2026: ‘Lux’ se alza con el Álbum del Año

Lux’, de Rosalía, se alzó como Álbum del Año en la 27.ª edición de los Premios Grammy Latinos, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas (Estados Unidos). Entre lágrimas de emoción, la artista catalana recordó sus tímidos comienzos, cuando apenas llenaba 100 butacas en Madrid, y agradeció a la Academia por concederle este galardón por tercera vez.
”Si ‘Motomami’ fue una apuesta, Lux fue un salto al vacío. Esto se trata de decir la verdad, de que cada uno diga su verdad (...) Sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor (...) Por más luz en el mundo, ojalá, expresó la cantante.
La Grabación del Año fue para ‘Niño’, de Milo J, quien aseguró sobre el escenario que es la canción de la que se siente más orgulloso. «Hay alguien que siempre lo está viendo, no importa si está en este plano o en el otro», dijo, en una clara alusión a quienes sienten un profundo duelo por la pérdida de un ser querido.
Por su parte, La Canción del Año fue para ‘La Perla’, también de Rosalía e incluida en su álbum Lux, caracterizado por una ecléctica mezcla de ritmos pop y música clásica. «Ojalá pudiera cortar el Grammy en pedacitos para compartirlo con todos ellos [los compositores]. Para todos aquellos que decían que no valía o que mi música era demasiado rara, o los que no me escuchaban un carajo, ¡ahora estoy subiendo este premio! (...) Para todos aquellos que encontraron una perla, ojalá encuentren un diamante», exclamó emocionada la cantante barcelonesa.
Durante su discurso, Rosalía también recordó a la intérprete mexicana Paquita la del Barrio, a quien atribuyó la inspiración para la existencia de ‘La Perla’. En el tema comparte créditos con Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins.
En una gala presentada por Roselyn Sánchez y celebrada en el MGM Grand Hotel, el público disfrutó de actuaciones de artistas como Rosalía, Mon Laferte, Silvana Estrada, Kany García, Anitta, Karol G, Jorge Drexler, Daddy Yankee, Bad Gyal, LL Cool J, Juanes, Reik, Elena Rose, Rawayana, Milo J, Grupo Frontera, Niña Pastori y Carín León, entre otros.
La ceremonia incluyó un sentido homenaje al actor y cantante José Alfredo Jiménez, conocido como ‘El Rey de la Canción Mexicana’, que se convirtió en una reivindicación de la cultura y la música mexicanas. También se rindió tributo a una de las figuras más destacadas de la salsa, Willie Colón, recordado sobre el escenario con la reproducción de algunos de sus temas, como ‘Qué Será’ y ‘La Murga’.
La gala también estuvo marcada por los discursos reivindicativos. Anitta aprovechó el triunfo de su álbum ‘Equilibrvm’, reconocido como Mejor Álbum de Música en Lengua Portuguesa, para defender el libre ejercicio de las expresiones religiosas y culturales. La artista puso en valor la cultura afrobrasileña, que, según señaló, ha sido duramente estigmatizada durante décadas.
En la misma línea, Milo J reivindicó la cultura de los pueblos indígenas de América del Sur con una interpretación de algunos de los temas más destacados de su álbum ‘La vida era más corta’.
Daddy Yankee, nombrado este año por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año 2026, recibió un homenaje encabezado por Janet Jackson. En su discurso de presentación, la artista destacó que el puertorriqueño abrió las puertas a muchos otros intérpretes del género urbano en la región. Ante sus palabras, Daddy Yankee confesó sentirse sorprendido de que la hermana de Michael Jackson fuera la encargada de introducirlo.
“Esta es una música que comenzó desde abajo, donde confiscaban nuestra música; comenzó en la calle. Una vez, el Gobierno pensó que éramos criminales y que no teníamos futuro. Mi sueño era ser pelotero y a esos ahora les doy las gracias porque lo estoy dando todo en las grandes ligas de los Grammy. (...) Gracias por acompañarme desde el primer día. (...) Puerto Rico no es pequeño, pequeño es el mapa”, expresó con la voz quebrada.
El artista también dedicó unas palabras a su familia, que lo acompañaba desde las butacas, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.