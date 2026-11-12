Rosalía triunfa en los Grammy Latinos 2026: ‘Lux’ se alza con el Álbum del Año

Lux’, de Rosalía, se alzó como Álbum del Año en la 27.ª edición de los Premios Grammy Latinos, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas (Estados Unidos). Entre lágrimas de emoción, la artista catalana recordó sus tímidos comienzos, cuando apenas llenaba 100 butacas en Madrid, y agradeció a la Academia por concederle este galardón por tercera vez.

”Si ‘Motomami’ fue una apuesta, Lux fue un salto al vacío. Esto se trata de decir la verdad, de que cada uno diga su verdad (...) Sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor (...) Por más luz en el mundo, ojalá, expresó la cantante.

La Grabación del Año fue para ‘Niño’, de Milo J, quien aseguró sobre el escenario que es la canción de la que se siente más orgulloso. «Hay alguien que siempre lo está viendo, no importa si está en este plano o en el otro», dijo, en una clara alusión a quienes sienten un profundo duelo por la pérdida de un ser querido.

Por su parte, La Canción del Año fue para ‘La Perla’, también de Rosalía e incluida en su álbum Lux, caracterizado por una ecléctica mezcla de ritmos pop y música clásica. «Ojalá pudiera cortar el Grammy en pedacitos para compartirlo con todos ellos [los compositores]. Para todos aquellos que decían que no valía o que mi música era demasiado rara, o los que no me escuchaban un carajo, ¡ahora estoy subiendo este premio! (...) Para todos aquellos que encontraron una perla, ojalá encuentren un diamante», exclamó emocionada la cantante barcelonesa.

Durante su discurso, Rosalía también recordó a la intérprete mexicana Paquita la del Barrio, a quien atribuyó la inspiración para la existencia de ‘La Perla’. En el tema comparte créditos con Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins.